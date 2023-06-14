Ateş Kuşları 20. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Biz dün Gülayşe ile sözlendik”

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın 20. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Nizam'ın Barbaros'a attığı tokat fragmana damga vurdu.
ATEŞ KUŞLARI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Naz, Menderes'in katilinin Ateş kuşları olduğuna emindir. Büyük aşkı Menderes'i kaybetmenin öfkesiyle Gülayşe'ye saldırır. Bu Barbar'ı deliye çevirir. Menderes'in tutuklanmayıp serbest kalması karşısında deliye dönen Zıpkın'ın, Menderes'i öldüreceğini söylemesi şüpheleri Zıpkın ve Ali üzerinde odaklanmasına neden olmuştur.
Savcı Sare, Menderes'in cinayetiyle ilgili sorgulamak üzere Ali ile Zıpkın'ı gözaltına alır. Mercan, tutmayan bacaklarıyla mola yerinde tek başına kalır. Ali ile Zıpkın'ın tutuklanmasını ve Mercan'ın sakat haliyle yalnız kalmasını engelleyemeyen Barbar, Gülayşe'yi kaçırmaya karar verir. Barbar, Sabit ve Cemal'in yardımıyla Gülayşe'yi, babası Nizam'ın konağından kaçılarak Mercan'ın yanına götürür.
Menderes cinayetiyle ilgili sorgulamak üzere Ali ile Zıpkın'ı gözaltına alan Savcı Sare; Ali ile Zıpkın'ı özellikle Çatal'la aynı nezarete atar ve onları dinler. Ali, Çatal'ın niye mahkemede Menderes'i koruduğunu sorgular ve Çatal'ın Barbar'ı korumak için bunu yaptığını öğrenir. Çatal gibi bir adamın Barbar'ı niye koruduğunu anlayamamak Ali'yi delirtir ve Çatal'ın yakasına yapışır.