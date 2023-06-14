Ateş Kuşları 20. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Biz dün Gülayşe ile sözlendik”

Menderes cinayetiyle ilgili sorgulamak üzere Ali ile Zıpkın'ı gözaltına alan Savcı Sare; Ali ile Zıpkın'ı özellikle Çatal'la aynı nezarete atar ve onları dinler. Ali, Çatal'ın niye mahkemede Menderes'i koruduğunu sorgular ve Çatal'ın Barbar'ı korumak için bunu yaptığını öğrenir. Çatal gibi bir adamın Barbar'ı niye koruduğunu anlayamamak Ali'yi delirtir ve Çatal'ın yakasına yapışır.