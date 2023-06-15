Gülayşe ve Barbaros sözleniyor! İşte Ateş Kuşları 20. bölümden ipuçları: Ateş Kuşları, Kara ile karşılacak mı?

BARBAROS, GÜLAYŞE'YE EVLENME TEKLİFİ EDİYOR!

Nizam, Barbaros'un kaybına çok üzülse de Naz'ın dolduruşuna gelir, annesinin yokluğunda Gülayşe'nin Barbaros'un yanında olmasına karşı çıkar ama aşıklar inatla direnirler, hatta Barbaros daha da ileri gidip Gülayşe'ye evlenme teklifi eder. Nizam bunu duyunca kıyamet kopar! Peki Gülayşe ne yapacak? Yeni kavuştuğu babasını mı hayatının aşkı Barbaros'u mu seçecek?