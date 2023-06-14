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    • 15.06.2023 01:14
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    • 15.06.2023 01:14
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    Kuruluş Osman sezon finaliyle nefes kesti: Osman Bey, Osmanlı Beyliği’ni kurdu!

    ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 130. bölümünde Osman Bey, Koyunhisar galibiyetinin ardından ulakları tüm beyliklere göndererek Osmanlı Beyliği’nin artık hür bir beylik olduğunu ilan etti. İşte Kuruluş Osman sezon finaline damga vuran o sahne...

    takvim.com.tr
    Osman Bey, Osmanlı Beyliği’ni kurdu!

    Kuruluş Osman'ın 130. Bölümünde Osman Bey; kendi ahalisini Söğüt Han'da bir araya getirerek Dursun Fakıh'nın Osman Bey adına okuduğu hutbeyle artık hür ve müstakil bir beylik olduğunu ilan etti.

    Osman Bey; Boran Alp'i Köprühisar'la, Konur Alp'i Koyunhisar'la ve Cerkutay'ı ise İtburnu Mevkii ile görevlendirdi ve diğer tüm beyleri tek bir sancak altında birleşmesini söyleyerek Kayı Bayrağı verdi.

    Bayındır Bey ise artık Çavundur'un Bayındır'ı değil, Kayı'nın Bayındır'ı olduğunu söyledi. Boran Alp'in söylediği "Devlet Ki" marşıyla Osman Bey'in beyliği kutlandı.

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 130. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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