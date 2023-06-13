12 Haziran 2023 Survivor'da kim elendi, kim gitti? Finale hangi isimler kaldı? SURVİVOR Nefise, Ertuğ, Özgür, Yusuf arasında kimler finalist oldu?

Survivor'da final heyecanı için nefesler tutuldu. Survivor 2023 yarışmasının bu akşam yarı final gecesi yaşanıyor. İstanbul'da Kuruçeşme'de çekilen yarı final gecesinde kimin finale yükseleceği netleşiyor. Peki, 12 Haziran 2023 Survivor'da kim elendi, kim gitti? Finale hangi isimler kaldı? İşte merak edilenler...