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    • 13.06.2023 00:13
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    • 13.06.2023 00:13
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    Kuruluş Osman 130. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! “Herkes bilsin, hür ve müstakil bir beylik olduğumuzu!”

    Başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman’ın sezon finali fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin 130. bölüm 2. fragmanına Osman Bey’in “Herkes bilsin, hür ve müstakil bir beylik olduğumuzu!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 130. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Herkes bilsin, hür ve müstakil bir beylik olduğumuzu!”

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 130. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana Osman Bey'in "Herkes bilsin, hür ve müstakil bir beylik olduğumuzu!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Nayman ne olursa olsun Osman Bey'e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalamayı kafasına koymuştur.

    Hatunlar Nayman'la kıran kırana dövüşürler. Yenişehir'e varan Osman Bey, Nayman'ın attığı pusu haberini alır. Fatma'nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir'de bütün oklar Fatma'nın, Malhun Hatun'la gittiğini göstermektedir.

    Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar. Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir. Nayman'ın yaptıkları artık Osman Bey'in öfkesini katmerlemiştir.

    TEKFUR VALENS VE OSMAN BEY KARŞI KARŞIYA!
    Osman Bey'in Nayman'ı yakaladığını öğrenen Tekfur Valens'in artık tek hedefi Osman'ı yok etmektir. Tekfur Valens Konstantiniyye'ye gider.

    İmparator Andronikos'la görüşen Tekfur Valens İmparator'dan büyük bir ordu ister. Tekfur Valens kurduğu büyük orduyla kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyun kuracaktır.

    Osman Bey, Tekfur Valens'in adımlarından haberdardır. Eli pusat tutan bütün yiğitleri ardında toplamak için emir verir.

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    Akyapı Ticarethane
    Haberler Televizyon Kuruluş Osman 130. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! “Herkes bilsin, hür ve müstakil bir beylik olduğumuzu!”
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