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    • 13.06.2023 00:23
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    • 13.06.2023 00:28
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    Aldatmak 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ben, Güzide Abla'dan özür dilemek istiyorum!"

    Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal’ın yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak’ın 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sezon finalinin yeni fragmanına Yeşim’in "Ben, Güzide Abla'dan özür dilemek istiyorum!" şeklindeki sözleri ve Güzide’ye sarılması damga vurdu. İşte Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak 35. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Ben, Güzide Abla’dan özür dilemek istiyorum!

    ATV'nin heyecanla takip edilen dizisi Aldatmak'ın 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizide Esra Erol'da programına katılan Yeşim'in "Ben, Güzide Abla'dan özür dilemek istiyorum!" şeklindeki sözleri ve Güzide'ye sarılması fragmana damga vurdu.

    34.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Güzide, Mualla tarafından oyuna getirildiğini anladı ama Oylum'u kırmamak için Tarık'la yemeğe oturmayı kabul etti.

    Mualla, Tarık ve Güzide'nin özel hayatlarına karışarak Tarık'ı yanlış bir şekilde yönlendirdi ve işler iyice karıştı. Güzide, Mualla'nın planına daha fazla göz yummadı ve herkesin yüzüne vurdu. Güzide ve Mualla'nın tartışması iki aile arasında büyük bir krize sebep oldu. Oylum, Mualla ile bir daha görüşmek istemeyince Oylum ve Mualla ilişkisi de dönülmez bir yola girdi.

    Sezai, Ümit'in durumunu Güzide'ye haber verdi. Ümit'in hayati tehlikeyi atlatması ile Güzide derin bir nefes aldı. Oltan'ı alt edemeyeceklerini farkına varan Ozan, Zeliş'e evlenme teklifi ederek yeni bir hayata adım atmaya karar verdi. Zeynep, nikahı kutlamak için gittikleri restoranda fotoğrafları ikiliye göndermek isterken yanlışlıkla Güzide'ye attı.

        Tolga'nın Selin'le evlenmek için gün almasıyla Oltan, Selin'in babasıyla bir konuşma yaptı. Selin'in babası Oltan'dan aldığı mesajla Selin'e bu evliliği onaylamadığını söyledi.

        Oltan, Tolga'ya düzenlenen saldırının Behram Dicleli'nin talimatı olduğunu öğrendi. Öykü'nün annesine olan özlemi Tarık'ı bir nebze olsun yumuşatırken Yeşim'in son hamlesi herkesi şok etti. Yeşim, Esra Erol'un programına çıkarak en baştan beri yaşadıklarını anlatmak isterken stüdyoda baygınlık geçirdi.
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        Akyapı Ticarethane
        Haberler Televizyon Aldatmak 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ben, Güzide Abla'dan özür dilemek istiyorum!"
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