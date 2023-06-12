Aldatmak 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ben, Güzide Abla'dan özür dilemek istiyorum!"

Mualla, Tarık ve Güzide'nin özel hayatlarına karışarak Tarık'ı yanlış bir şekilde yönlendirdi ve işler iyice karıştı. Güzide, Mualla'nın planına daha fazla göz yummadı ve herkesin yüzüne vurdu. Güzide ve Mualla'nın tartışması iki aile arasında büyük bir krize sebep oldu. Oylum, Mualla ile bir daha görüşmek istemeyince Oylum ve Mualla ilişkisi de dönülmez bir yola girdi.