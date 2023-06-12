Ateş Kuşları 20. bölüm 2. fragmanı yürek yaktı: “Ben senin herkesin olurum”

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Barbaros'un gözyaşlarını silen Gülayşe'nin "Ben senin herkesin olurum" sözleri fragmana damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Naz, Menderes'in katilinin Ateş kuşları olduğuna emindir. Büyük aşkı Menderes'i kaybetmenin öfkesiyle Gülayşe'ye saldırır. Bu Barbar'ı deliye çevirir.
Menderes'in tutuklanmayıp serbest kalması karşısında deliye dönen Zıpkın'ın, Menderes'i öldüreceğini söylemesi şüpheleri Zıpkın ve Ali üzerinde odaklanmasına neden olmuştur. Savcı Sare, Menderes'in cinayetiyle ilgili sorgulamak üzere Ali ile Zıpkın'ı gözaltına alır. Mercan, tutmayan bacaklarıyla mola yerinde tek başına kalır.
Ali ile Zıpkın'ın tutuklanmasını ve Mercan'ın sakat haliyle yalnız kalmasını engelleyemeyen Barbar, Gülayşe'yi kaçırmaya karar verir. Barbar, Sabit ve Cemal'in yardımıyla Gülayşe'yi, babası Nizam'ın konağından kaçılarak Mercan'ın yanına götürür.