Yalı Çapkını Seyran hamile mi? Yalı Çapkını kitabı sonu! YALI ÇAPKINI SEYRAN VURULDU MU, ÖLDÜ MÜ? İşte hikayenin özeti...

Yalı Çapkını 36. bölüm merak uyandırdı. Peki Seyran vuruldu mu, öldü mü? Yalı Çapkını Seyran hamile mi? Yalı Çapkını kitabı sonu! İşte hikayenin özeti...
YALI ÇAPKINI SEYRAN VURULDU MU, ÖLECEK Mİ?
Yalı Çapkını dizisi 36. bölümüyle 9 Haziran Cuma günü ekranlara geldi. Seyran, babası tarafından zorla Antep'e götürülmüştür. Ferit ise her yerde Seyran'ı aradıktan sonra Antep'e gönderildiğini duymuştur.
Çift Antep'te buluşmuştur. Dizinin sezon finalinde vurulma sahnesi olacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını Seyran ölecek mi sorusu araştırılıyor. Seyran'ın akıbeti dizinin ilerleyen bölümlerinde belli olacaktır. Seyran'ın hamile olup olmadığı da henüz bilinmemektedir.