Yalı Çapkını Seyran hamile mi? Yalı Çapkını kitabı sonu! YALI ÇAPKINI SEYRAN VURULDU MU, ÖLDÜ MÜ? İşte hikayenin özeti...

YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYESİ NASIL?

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YALI ÇAPKINI'NIN SONUNDA NE OLACAK?

Ferit, maddi durumu iyi, yakışıklı, kendine güvenen ancak aşka ve evliliğe inanmayan bir gençtir. Seyran ile ilk evlendiğinde ona karşı sevgi duymayan Ferit, Seyran'a aşık olup onun için tüm hayatını değiştirecektir.

Ancak koskoca yalıda tek başına kalan Seyran, kendisini aldatan Ferit'i terk edecek. Ardından Ferit'in çöküşü başlayacak. İflas eden Ferit'in intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor.