Ateş Kuşları 19. bölüme damga vuran sahne: Barbar, Gülayşe’yi kaçırdı!

Ateş Kuşları'nın 19. bölümünde; Naz, Menderes'in katilinin Ateş Kuşları olduğuna emindir. Büyük aşkı Menderes'i kaybetmenin öfkesiyle Gülayşe'ye saldırır. Bu, Barbar'ı deliye çevirir.
Menderes'in tutuklanmayıp serbest kalması karşısında deliye dönen Zıpkın'ın, Menderes'i öldüreceğini söylemesi şüpheleri Zıpkın ve Ali üzerinde odaklanmasına neden olmuştur.
Savcı Sare, Menderes cinayetiyle ilgili, sorgulamak üzere Ali ve Zıpkın'ı gözaltına alır. Mercan tutmayan bacaklarıyla mola yerinde tek başına kalır. Şimdi Mercan bir yerde Gülayşe bir yerde çaresizlerdir.