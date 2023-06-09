Nizam, Gülayşe’yi köşeye sıkıştırdı! Ateş Kuşları 20. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bu adam senin neyin?”

Ateş Kuşları'nın 19. bölümünde; Menderes'in tutuklanmayıp serbest kalması karşısında deliye dönen Zıpkın'ın, Menderes'i öldüreceğini söylemesi, şüpheleri Zıpkın ve Ali üzerine çevirdi. Savcı Sare, Menderes'in cinayetiyle ilgili sorgulamak üzere Ali ile Zıpkın'ı gözaltına aldı. Savcı Sare, Ali ile Zıpkın'ı özellikle Çatal'la aynı nezarete atar ve onları dinler. Ali, Çatal'ın niye mahkemede Menderes'i koruduğunu sorgular. Neticesinde Çatal'ın Barbar'ı korumak için bunu yaptığını öğrenir. Çatal gibi bir adamın Barbar'ı niye koruduğunu anlayamamak Ali'yi delirtir ve Çatal'ın yakasına yapışır. Sonunda Çatal itiraf etmek zorunda kalır. Büyük sır ortaya çıkar. Barbar, Çatal'ın oğludur! Hem Zıpkın hem Ali hem de Sare şok olmuşlardır.