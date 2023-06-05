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    • 06.06.2023 01:46
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    • 06.06.2023 01:46
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    Kuruluş Osman 129. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Eli pusat tutan bütün yiğitler bizim ardımızda olacaklar!”

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’nın 129. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Osman Bey’in “Eli pusat tutan bütün yiğitler bizim ardımızda olacaklar!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 129. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Eli pusat tutan bütün yiğitler bizim ardımızda olacaklar!”

    Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'nın 129. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Eli pusat tutan bütün yiğitler bizim ardımızda olacaklar!" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Kuruluş Osman'ın 128. bölümünde, 'Kuruluş Osman'da Cerkutay ve Ülgen Hatun'un düğün toyu bölüme damga vurdu.

    Kuruluş Osman'ın 128. bölümünde Kara Ebe, Ülgen Hatun'u Cerkutay'la evlendirmek için ağırlığınca altın, ev ve koç şartlarının yerine getirilmesini istedi. Düğünden hemen önce teke bulup getiren Cerkutay, ev ve altın şartını düğün toyundan sonra gerçekleştireceğini söyleyince Bayındır Bey, biri düğün biri de can borcu olmak üzere iki sandık altın hediye ederek bir şartı daha yerine getirmiş oldu.

    Yenişehir Konağı'nda Cerkutay Alp ve Ülgen Hatun'un nikâhı Osman Bey ile Gürbüz Alp şahitliğinde kıyıldı. Kumral Abdal, ikilinin nikâhını "Allah mübarek eylesin." diyerek kıydı. Tüm konak ahalisi ikiliyi kutladıktan sonra Kara Ebe "Moğol'dan oğlan aldık, şimdi sıra kız almaktadır!" diyerek Esrigün Hatun'u işaret etti. Kara Ebe, alplara dönüp "Hepinizi sırayla teker teker evereceğim!" dedi.

        Osman Bey; bir süredir gözlerinin Koyunhisar, Lefke ve Kestel'de olduğunu ancak bundan sonra pusatlarının da o bölgelerde olacağını söyleyerek Divan'da bulunan beyleri görevlendirdi. Osman Bey; Uraz Bey'i Kestel Kalesi'yle, Demirhan Bey'i Lefke Hisarı'yla, Salur Bey'i ise Gemlik ile görevlendirdi.

        Osman Bey, Bayındır Bey'in "Benim vazifem nedir?" sorusunu "Bayındır Bey, sen benim yanımda olacaksın!" şeklinde cevapladı. Şamil Alp'in getirdiği istihbarat sayesinde Tekfur Valens'in kendi ordusunu üçe ayırdığını öğrenen Osman Bey, düşmanlarına misliyle karşılık vereceğini söyleyip harekete geçti.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 129. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Eli pusat tutan bütün yiğitler bizim ardımızda olacaklar!”
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