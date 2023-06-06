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    • 06.06.2023 18:55
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    • 06.06.2023 18:55
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    Osman Bey ezeli düşmanları Nayman ve Tekfur Valens’le hesaplaşıyor! İşte Kuruluş Osman 129. bölümden ipuçları...

    atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 7 Haziran Çarşamba akşamı 20.00’de yayınlanacak olan 129. bölümünde yer yerinden oynayacak, Osman Bey ezeli düşmanları Nayman ve Tekfur Valens’le hesaplaşıyor. İşte Kuruluş Osman 129. bölümden ipuçları...

    takvim.com.tr
    Osman Bey ezeli düşmanları Nayman ve Tekfur Valens’le hesaplaşıyor! İşte Kuruluş Osman 129. bölümden ipuçları...

    Nayman ne olursa olsun Osman Bey'e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalamayı kafasına koymuştur.

    Hatunlar Nayman'la kıran kırana dövüşürler. Yenişehir'e varan Osman Bey, Nayman'ın attığı pusu haberini alır. Fatma'nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir'de bütün oklar Fatma'nın, Malhun Hatun'la gittiğini göstermektedir. Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar.

    Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir. Nayman'ın yaptıkları artık Osman Bey'in öfkesini katmerlemiştir. Osman Bey, Nayman'ın cezasını kesip, kellesini alacak mıdır?

        TEKFUR VALENS VE OSMAN BEY KARŞI KARŞIYA!
        Osman Bey'in Nayman'ı yakaladığını öğrenen Tekfur Valens'in artık tek hedefi Osman'ı yok etmektir. Tekfur Valens Konstantiniyye'ye gider. İmparator Andronikos'la görüşen Tekfur Valens İmparator'dan büyük bir ordu ister.

        Tekfur Valens orduyu getirmek için İmparator Andronikos'u nasıl ikna etmiştir?

        Tekfur Valens kurduğu büyük orduyla kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyun kuracaktır. Bu oyun ne olacaktır?

        Osman Bey, Tekfur Valens'in adımlarından haberdardır. Eli pusat tutan bütün yiğitleri ardında toplamak için emir verir. Osman Bey, kurulan Bizans Ordusu'na karşı kendi ordusuyla nasıl bir oyun kuracaktır? Hilal ve Haçın savaşacağı büyük karşılaşma sonunda olacak mıdır?
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        Haberler Televizyon Osman Bey ezeli düşmanları Nayman ve Tekfur Valens’le hesaplaşıyor! İşte Kuruluş Osman 129. bölümden ipuçları...
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