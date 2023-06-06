Osman Bey ezeli düşmanları Nayman ve Tekfur Valens’le hesaplaşıyor! İşte Kuruluş Osman 129. bölümden ipuçları...

Nayman ne olursa olsun Osman Bey'e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalamayı kafasına koymuştur.
Hatunlar Nayman'la kıran kırana dövüşürler. Yenişehir'e varan Osman Bey, Nayman'ın attığı pusu haberini alır. Fatma'nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir'de bütün oklar Fatma'nın, Malhun Hatun'la gittiğini göstermektedir. Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar.
Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir. Nayman'ın yaptıkları artık Osman Bey'in öfkesini katmerlemiştir. Osman Bey, Nayman'ın cezasını kesip, kellesini alacak mıdır?