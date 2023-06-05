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    • 05.06.2023 23:35
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    • 05.06.2023 23:38
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    Ateş Kuşları 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Benim abilerim katil değil!"

    ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanına Gülayşe’nin "Benim abilerim katil değil!" sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları 19. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Benim abilerim katil değil!

    Cuma akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ateş Kuşları'nın 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Mercan'ın vurulmasının ardından endişelenen Nizam, Gülayşe'yi Eyüboğlu Köşkü'ne getirdi. Köşkte Gülayşe ile bir araya gelen Barbaros; tanıştıkları gün Gülayşe'nin fotoğrafını dava için aldığını, saçından bir örnek alıp DNA testi yaptırdığını, sonrasında da kendi annesi Şirin'in Gülayşe'yi beşiğinden alıp Menderes ve Nazmiye'ye verdiğini itiraf etti.

    Gülayşe, Barbaros'un itiraflarını büyük bir olgunlukla karşıladı ve "Ben bu yaralı adamı çok seviyorum, annesi umrumda değil." dedi.

    Çatal, Savcı Sare'ye önceden verdiği ifadeyi mahkemede değiştirerek Menderes'in lehine konuştu. Oğulları Barbaros'un canı ile tehdit edilen Çatal ve Şirin, mahkemede tüm suçu Nizam'ın asistanı Nermin'e attılar.

        Böylelikle Menderes suçlu olmasına rağmen aklanarak serbest bırakıldı. Serbest kalan Menderes, otoparkta Nazmiye ile görüntülü konuşurken kimliği belirsiz bir kişi tarafından alnının ortasına sıkılan bir kurşunla öldürüldü. Menderes'in cezasını kimin kestiği ise büyük merak konusu oldu.

        Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!
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        MİT’in yeni başkanı İbrahim Kalın
        Haberler Televizyon Ateş Kuşları 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Benim abilerim katil değil!"
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