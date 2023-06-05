Ateş Kuşları 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Benim abilerim katil değil!"

Cuma akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ateş Kuşları'nın 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mercan'ın vurulmasının ardından endişelenen Nizam, Gülayşe'yi Eyüboğlu Köşkü'ne getirdi. Köşkte Gülayşe ile bir araya gelen Barbaros; tanıştıkları gün Gülayşe'nin fotoğrafını dava için aldığını, saçından bir örnek alıp DNA testi yaptırdığını, sonrasında da kendi annesi Şirin'in Gülayşe'yi beşiğinden alıp Menderes ve Nazmiye'ye verdiğini itiraf etti.