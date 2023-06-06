Fragman akılları karıştırdı! Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı? Yeni Masterchef jüri üyeleri kimler? Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna...

Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Somer Şef'in 2018 yılından bu yana Mehmet ve Danilo şeflerle birlikte yer aldığı jüriliği merak konusu oldu. Fragman'da yer almayan ünlü ismin yeni sezonda yer alıp almayacağı hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı? İşte detaylar...