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    • 06.06.2023 11:44
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    • 06.06.2023 11:44
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    Fragman akılları karıştırdı! Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı? Yeni Masterchef jüri üyeleri kimler? Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna...

    Masterchef yarışmasının yeni sezondaki jüri üyeleri merak konusu oldu. Somer Şef'i fragmanda göremeyen izleyiciler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Somer Şef Masterchef’ten ayrıldı mı?

    Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Somer Şef'in 2018 yılından bu yana Mehmet ve Danilo şeflerle birlikte yer aldığı jüriliği merak konusu oldu. Fragman'da yer almayan ünlü ismin yeni sezonda yer alıp almayacağı hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı? İşte detaylar...

    SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?

    TV8 ekranlarının fenomen ve sevilerek takip edilen yarışma programlarından MasterChef, 2023 yılında All Star sezonu ileizleyen karşısına çıkıyor.

    14 Haziran'da ekranda olacak MasterChef All Star'ın yayımlanan geniş fragmanında All Star kadrosu ile birlikte jüri üyeleri Mehmet Şef ve Danilo Şef yer aldı. Somer Sivrioğlu'nun fragmanda olmaması akıllarda soru işaretleir bıraktı ancak konu hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.

    MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in ilk tanıtımı yayınlandı. Bununla beraber MasterChef All Star yayın tarihi de belli oldu. Buna göre MasterChef All Star ilk bölümüyle 14 Haziran Çarşamba günü ekrana gelecek.

        MASTERCHEF ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın yarışmacı kadrosu, yeni sezon tanıtım fragmanı ile netleşmeye başladı. Fragmanda yer alan yarışmacılar şöyle;

        -Barbaros Yoloğlu,

        -Uğur Kardaş,

        Metin Yavuz,

        Sergen Özer,

        Eren Kaşıkçı,

        Sefa Okyay Kılıç,

        Eray Aksungur,

        Kıvanç Karadeniz,

        Hasan Biltekin,

        Fatma Nur Uçar,

        Ayaz Geçer,

        Tolga Şener,

        Cemre Uyanık,

        Alican Sabunsoy,

        Mustafa Aydın,

        Esra Tokelli,

        Dilara Başaran,

        Rıfat Yurttaş,

        Suna Aydın,

        Kerem Giritlioğlu,

        Tahsin Küçük,

        Ebru Has,

        Yağız Özçelik,

        Batuhan Bayır,

        Faruk Batuhan Öner,

        Gülşah Suna,

        Duygu Acarsoy Atun,

        Pelin Zaman
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