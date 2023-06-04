Şevval ve Suzan karşı karşıya! Kardeşlerim 93. bölümde neler yaşandı?

Şengüllerin eve astığı tablonun çok değerli olduğu ortaya çıkar. Ancak Şengül tabloyu eskiciye satmıştır. Sokağa düşen Şevval, hem çok öfkeli hem de çok çaresizdir. Ahmet'in kaybolan silahının Şevval'de olduğu anlaşılır.