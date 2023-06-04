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    • 04.06.2023 18:57
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    • 04.06.2023 18:57
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    Şevval ve Suzan karşı karşıya! Kardeşlerim 93. bölümde neler yaşandı?

    Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği Kardeşlerim’in son bölümü nefes kesti. Peki Kardeşlerim 93. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Şevval ve Suzan karşı karşıya!

    Akif, çocukları kurtarmayı başarır. Orhan yeni iş bulur. Ama usta olarak girdiği yerde poğaçaları Şengül yapar onun yerine. Poğaçalar çok tutulunca Orhan köşeye sıkışır. Gençler bir barda iş bulurlar sahneye çıkarlar. Ancak Doruk, Asiye'yi hayranından kıskanır ve kavga çıkartır. Bardan atılırlar.

    Parayı da alamazlar. Asiye ile Doruk'un arası açılır. Elif, Yasmin'i gaza getirip intikam alır. Doruk'a aşk mektubu yazmasına teşvik eder. Olay sınıfta ortaya çıkınca Yasmin, mektubu Doruk'a değil Tolga'ya yazdığını söyler. Tolga'da bu durumu değerlendirip ona karşı boş olmadığını söyleyince işler karışır.

    Şengüllerin eve astığı tablonun çok değerli olduğu ortaya çıkar. Ancak Şengül tabloyu eskiciye satmıştır. Sokağa düşen Şevval, hem çok öfkeli hem de çok çaresizdir. Ahmet'in kaybolan silahının Şevval'de olduğu anlaşılır.

        Şevval, Suzan'ı buluşmaya çağırır. Sarp ise Ömer ile birlikte annesinin kötü bir şey yapmasına engel olmaya gider. Şevval silahını Suzan'a doğrultur; Ömer ve Sarp da o sırada yetişirler.

        Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, 10 Haziran Cumartesi akşamı yeni bölümüyle saat 20.00'de atv'de!
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        Haberler Televizyon Şevval ve Suzan karşı karşıya! Kardeşlerim 93. bölümde neler yaşandı?
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