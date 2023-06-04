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    • 04.06.2023 20:52
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    • 04.06.2023 21:07
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    ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne’nin 2. tanıtımı yayınlandı! “Artık bana Serap ablam masal anlatıyor çünkü annem gitti!”

    Başrollerini Hazal Filiz Küçükköse ve Kutsi’nin üstlendiği, ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne’nin 2. tanıtımı yayınlandı. İzleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Üvey Anne dizisinin yeni tanıtımına “Artık bana Serap ablam masal anlatıyor çünkü annem gitti!” sözleri damga vurdu. İşte Üvey Anne 2. tanıtım...

    takvim.com.tr
    “Artık bana Serap ablam masal anlatıyor çünkü annem gitti!”

    Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı, etkileyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan Üvey Anne'nin ikinci tanıtımı yayınlandı.

    ATV'NİN YENİ DİZİSİ ÜVEY ANNE 2. TANITIMI YAYINLANDI I VİDEO İZLE

    Dizi severleri ekrana kilitleyecek, senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.

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    Haberler Televizyon ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne’nin 2. tanıtımı yayınlandı! “Artık bana Serap ablam masal anlatıyor çünkü annem gitti!”
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