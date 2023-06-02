Ben Bu Cihana Sığmazam 34. bölüm fragmanı yayınlandı: “Leyla'yı infaz edeceksin, çünkü o Cezayir'in zaafı!”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 34. bölüm fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kayıkçı ile beklenmedik bir düşman karşısında ölümle burun buruna kalan Leyla, kızının rehin tutulduğunu öğrendi.
Kayıkçı, Leyla'ya önce Ateş'i sonra da Cezayir'in düşmanlarını öldürmesi karşılığında kızını geri vereceğini söyledi.
Cezayir ve ekibi, son hızla Suna'yı ararken Tatavlalı'nın adamlarından birini satın aldı. Tatavlalı'nın mekanından Cezayir'e gelen bilgiye göre evde kaçak bir kız tutuluyordu.