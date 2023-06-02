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    • 03.06.2023 01:18
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    • 03.06.2023 01:29
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 34. bölüm fragmanı yayınlandı: “Leyla'yı infaz edeceksin, çünkü o Cezayir'in zaafı!”

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Kayıkçı’nın “Leyla'yı infaz edeceksin, çünkü o Cezayir'in zaafı!” sözleri fragmana damga vururken Leyla’nın vurulduğu sahne yürekleri ağza getirdi. İşte başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 34. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Leyla’yı infaz edeceksin, çünkü o Cezayir’in zaafı!”

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 34. bölüm fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Kayıkçı ile beklenmedik bir düşman karşısında ölümle burun buruna kalan Leyla, kızının rehin tutulduğunu öğrendi.

    Kayıkçı, Leyla'ya önce Ateş'i sonra da Cezayir'in düşmanlarını öldürmesi karşılığında kızını geri vereceğini söyledi.

    Cezayir ve ekibi, son hızla Suna'yı ararken Tatavlalı'nın adamlarından birini satın aldı. Tatavlalı'nın mekanından Cezayir'e gelen bilgiye göre evde kaçak bir kız tutuluyordu.

        Cezayir ve dostları Suna'yı bulma umuduyla Tatavlalı'nın mekanına baskın yaptı. Ancak kızı yerine beklenmedik birini buldu. O da Kayıkçı'nın kızı Azra'ydı.

        Leyla, Firuze'den aldığı bilgiyle Cezayir'e tehdit altında olduklarını anlatmayı başardı. Cezayir, düşmanının yakın dostu Dumrul olduğunu anlayınca yüzleşmek ve Suna'yı kurtarmak için elindeki kozu Azra'yı kullandı.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 34. bölüm fragmanı yayınlandı: “Leyla'yı infaz edeceksin, çünkü o Cezayir'in zaafı!”
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