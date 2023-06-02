Ateş Kuşlarında nefes kesen sahne: Barbaros, Gülayşe’ye tüm gerçekleri işte böyle itiraf etti!

'Ateş Kuşları'nın 18. bölümünde; Mercan'ın vurulmasının ardından endişelenen Nizam, Gülayşe'yi Eyüboğlu Köşkü'ne getirdi.

Köşkte Gülayşe ile bir araya gelen Barbaros; tanıştıkları gün Gülayşe'nin fotoğrafını dava için aldığını, saçından bir örnek alıp DNA testi yaptırdığını, sonrasında da kendi annesi Şirin'in Gülayşe'yi beşiğinden alıp Menderes ve Nazmiye'ye verdiğini itiraf etti.

Gülayşe, Barbaros'un itiraflarını büyük bir olgunlukla karşıladı ve "Ben bu yaralı adamı çok seviyorum, annesi umurumda değil." dedi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 18. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.