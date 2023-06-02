Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 03.06.2023 01:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2023 01:32
    ABONE OL

    Zıpkın’ın başı dertte! Ateş Kuşları 19. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen öldürmediysen kim öldürdü?”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın merakla beklenen 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanına “Sen öldürmediysen kim öldürdü?” sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları 19. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Sen öldürmediysen kim öldürdü?”

    Cuma akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 19. bölüm fragmanı yayınlandı.

    MENDERES'İN CEZASI KESİLDİ
    Sezonun çok konuşulan dizisi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 18. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nda Menderes'in kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürülmesi bölüme damga vurdu.

    'Ateş Kuşları'nın 18. bölümünde; Çatal, Savcı Sare'ye önceden verdiği ifadeyi mahkemede değiştirerek Menderes'in lehine konuştu. Oğulları Barbaros'un canı ile tehdit edilen Çatal ve Şirin, mahkemede tüm suçu Nizam'ın asistanı Nermin'e attılar.

    Böylelikle Menderes suçlu olmasına rağmen aklanarak serbest bırakıldı. Serbest kalan Menderes, otoparkta Nazmiye ile görüntülü konuşurken kimliği belirsiz bir kişi tarafından alnının ortasına sıkılan bir kurşunla öldürüldü. Menderes'in cezasını kimin kestiği ise seyirci tarafından merak konusu oldu.

    Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 18. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Kandil’i korku sardı! Duran Kalkan 3,5 atıyor
    Haberler Televizyon Zıpkın’ın başı dertte! Ateş Kuşları 19. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen öldürmediysen kim öldürdü?”
        loading
        SON DAKİKA