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    • 02.06.2023 18:59
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    • 02.06.2023 18:59
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    Alparslan Büyük Selçuklu FİNAL Mİ? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi neden bitiyor? 61. bölümde...

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisi final mi olacak, ne zaman, neden bitiyor soruları dizinin izleyicileri tarafından gündeme getirildi. TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun başrolünde Barış Arduç yer alıyor. 61. bölümde...

    Alparslan Büyük Selçuklu FİNAL Mİ?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında flaş karar! O tarihte ekran macerası sona erecek. Peki Alparslan Büyük Selçuklu FİNAL Mİ? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi neden bitiyor?

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL Mİ YAPACAK, NEDEN?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncularından Barış Arduç, kadrodan ayrılma kararı almış, bu durumun dizinin kaderini nasıl etkileyeceği merak konusu olmuştu.

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre tarihi dizi 61. bölümüyle ekranlardaki macerasını tamamlayarak ekranlara veda edecek.

    3 SEZONDUR DEVAM EDİYORDU

    Üç sezondur ilgiyle izlenen dizinin ilk sezon kadrosunda Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Gizem Karaca yer alırken, son sezonda ise Barış Arduç'a Kayra Zabçı eşlik ediyordu.
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    Haberler Televizyon Alparslan Büyük Selçuklu FİNAL Mİ? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi neden bitiyor? 61. bölümde...
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