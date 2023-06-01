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    • 01.06.2023 23:16
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    • 01.06.2023 23:16
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    Kardeşlerim 93. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Yasmin sen Doruk'a mı aşıksın gerçekten?"

    Cumartesi akşamları ATV ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği Kardeşlerim’in 93. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı fragmana "Yasmin sen Doruk'a mı aşıksın gerçekten?" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 93. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Yasmin sen Doruk’a mı aşıksın gerçekten?

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 93. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragman sosyal medyada büyük ses getirdi.

    92. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Gençler, Yasmin'in kumpası ile yarışmaya katılamazlar ama videoları internette çok izlenir. Onlara ünlü olmanın kapıları açılır. Okulda da popüler olurlar.

    Süsen bu yüzden Ömer'i kıskanmaya başlar. Şevval, Ahmet ile Suzan'ın ayırmayı başarır. Suzan kulüpten ayrılır.

    Şevval ise zaferini Nebahat'e anlatır. Nebahat ise bu bilgiyi kulübü Akif'e yarı fiyatına satması için kullanır. Ahmet'e her şeyi anlatır.

        Ahmet tarafından kapının önüne konulan Şevval, öfkeden kudurur. Aradığı fırsatı da çok geçmeden yakalar. Kulüpte yasa dışı kumar oynatıldığını görünce ihbar eder.

        Yasmin, Sarp'a videoyu sildiği halde klibin yine de yayılmasına engel olamadığından yakınırken Asiye'ye yakalanır, ikili kavga eder.

        Şevval intikam almak isterken Sarp'ın başını fena yakar. Çünkü kumarhanenin işletme belgesini Akif vale olarak işe aldığı Oğulcan, Ömer ve Sarp'a imzalatmıştır. Polis baskınında neye uğradığını anlamayan 3 genç gözaltına alınır.
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            Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok
            Haberler Televizyon Kardeşlerim 93. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Yasmin sen Doruk'a mı aşıksın gerçekten?"
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