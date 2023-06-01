Kardeşlerim 93. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Yasmin sen Doruk'a mı aşıksın gerçekten?"

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 93. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragman sosyal medyada büyük ses getirdi.
92. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Gençler, Yasmin'in kumpası ile yarışmaya katılamazlar ama videoları internette çok izlenir. Onlara ünlü olmanın kapıları açılır. Okulda da popüler olurlar.
Süsen bu yüzden Ömer'i kıskanmaya başlar. Şevval, Ahmet ile Suzan'ın ayırmayı başarır. Suzan kulüpten ayrılır.
Şevval ise zaferini Nebahat'e anlatır. Nebahat ise bu bilgiyi kulübü Akif'e yarı fiyatına satması için kullanır. Ahmet'e her şeyi anlatır.