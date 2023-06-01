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    • 01.06.2023 19:36
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    • 01.06.2023 19:39
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    CAMDAKİ KIZ 80. BÖLÜM CANLI KANAL D! 1 Haziran Camdaki Kız yeni bölüm kesintisiz canlı HD tamamı izle! Nalan deliriyor

    Camdaki Kız'ın yeni bölümü bu akşam saat 20:00'da Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak. Finale adım adım giden dizide bu bölüm fırtınalar kopacak. Hayri Nalan'a aldattığını itiraf edecek. Laz Kızı'na kör kütük aşık olan Hayri hatasını anlayacak ancak iş işten geçmiş olacak. Finali ifşa olan dizinin 82. bölümde biteceği netleşti. İşte Camdaki Kız 80. bölüm canlı izleme ekranı! 1 Haziran 2023 Perşembe Camdaki Kız yeni bölüm kesintisiz canlı HD tamamı izle!

    CAMDAKİ KIZ 80. BÖLÜM CANLI İZLE KANAL D!

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dizi Camdaki Kız'ın final tarihi belli oldu. Buna göre Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerini paylaştığı Camdaki Kız dizisi 82. bölümde yani 15 Haziran'da final yapacak. İşte Camdaki Kız 80. bölüm canlı izleme seçeneği...

    CAMDAKİ KIZ 80. BÖLÜM CANLI İZLE

    Camdaki Kız 80. bölümüyle 1 Haziran 2023 Perşembe akşamı saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanacak. Diziyi kaçırmadan canlı izlemek için aşağıda yer alan linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırabilirsiniz.

    https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

    NALAN VE HAYRİ AŞKINA LAZ KIZI GÖLGESİ!

    Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen dizi final yapmaya hazırlanıyor. Camdaki Kız 80. Bölüm ile hikayede işler iyice karışıyor.

    Son olarak Hayri'nin evli olduğunu öğrenen Nalan durumu kabullenip sevgilisinin eski eşi Türkan'a da yardım etmeye başlamıştı.

    Gülcihan Hanım'ın ölümü ardından senelerin atlandığı dizide Sedat işlerine yoğunlaşmış bir adam olarak seyirci karşısında çıkarken Nalan, Hayri'nin istekleri doğrultusunda yaşayan bir kadın olarak görülüyor.

        Annesinden gördüğü davranışları Hayri'den de görmeye başlayan Nalan, tüm baskıları kabul etmeye başlamıştır. Hayri, baskını kurarken kebapçıya Laz Kızı çıkar gelir. İkili arasında önlenemez bir çekim oluşur.

        CAMDAKİ KIZ'IN FİNALİ ŞOK EDECEK

        Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan yapımda kitabın sonu araştırılmaya başlamıştı. Laz Kızı karakterinin hikayeye dahil olmasıyla birlikte kitap sonu da izleyenlerin arasında dolaşmaya başladı.

        Camdaki Kız kitap sonuna göre karısı Türkan'ı Nalan ile aldatan Hayri, Nalan'ı da Laz Kızı ile aldatacak. Bu ilişki onu tamamen kontrolsüz bir hale getirecek.

        Nalan'a ihaneti itiraf eden ve ayrılmak isteyen Hayri, Nalan'dan beklemediği bir tepki alacak. Tamamıyla Hayri'ye bağlanan Nalan, durumu kabul etmekte oldukça zorlanacak.

        Psikolojik yardım almaya başlayan Nalan'ın durumu gitgide kötüleşecek. Onun bu halde olduğunu gören Hayri ise hatasını anlayarak ilişkisine geri dönmek isteyecek. Ancak hesaba katmadığı biri vardı: Laz Kızı.

        LAZ KIZI CAMDAKİ KIZ'IN SONUNU GETİRECEK!

        Aşık olduğu adamın Nalan'a dönmesini hazmedemeyen daha öncesinde de Türkan'a gözdağı veren Laz Kızı, Hayri'nin kararına son noktayı koyar.

            Laz Kızı, Hayri'yi bıçaklayarak öldürecek. Kitabın sonuna göre Nalan toparlayacak ve kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın olarak izleyici karşısında olacak.

            Ancak kitaptan uyarlama olan yapımda dizi adına nasıl bir yol izleneceği merak konusu. Şu ana kadar kitapla uyumlu giden hikayede tansiyon yükseliyor. Nalan'ın sonunun çizildiği hikayede Sedat ve Muzo gibi karakterlerin nasıl şekil alacağı araştırılıyor.

            CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

            Nalan'la Türkan'ın kebapçıya geldiğini öğrenen Hayri, durumu kurtarmak için kebapçıya gelir. Laz Kızı ise Hayri'nin peşini bırakmamakta kararlıdır ve Hayri'yi takip eder.

            Hayri ise başına ne bela aldığını bile bile Laz Kızı'nı bırakamaz. Sedat Nalan'ı unutamadığını sonunda kendine ve Cavit'e itiraf eder.

            Nalan, Hayri'nin davranışlarından şüphelenir ama ne olduğunu çözemez. Laz Kızı'nın Hayri'den talebi ise nettir.

            Bunun üzerine Hayri, Nalan'a başka birine aşık olduğunu söyler. Laz Kızı ise Türkan'ı ziyaret edip ona Hayri'yi bırakması için gözdağı verir.

            CAMDAKİ KIZ FİNALİ NE ZAMAN?

            Bu hafta final yemeğinde bir araya gelen Camdaki Kız ekibi bir mekanda eğlendi. Yapım tarafından paylaşılan yemeğin fotoğrafları ardından final tarihleri araştırılıyor.

            Dizinin Haziran'ın 15'inde final yapacağı düşünülüyor.
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            Haberler Televizyon CAMDAKİ KIZ 80. BÖLÜM CANLI KANAL D! 1 Haziran Camdaki Kız yeni bölüm kesintisiz canlı HD tamamı izle! Nalan deliriyor
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