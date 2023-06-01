CAMDAKİ KIZ 80. BÖLÜM CANLI KANAL D! 1 Haziran Camdaki Kız yeni bölüm kesintisiz canlı HD tamamı izle! Nalan deliriyor

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dizi Camdaki Kız'ın final tarihi belli oldu. Buna göre Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerini paylaştığı Camdaki Kız dizisi 82. bölümde yani 15 Haziran'da final yapacak. İşte Camdaki Kız 80. bölüm canlı izleme seçeneği...
CAMDAKİ KIZ 80. BÖLÜM CANLI İZLE
Camdaki Kız 80. bölümüyle 1 Haziran 2023 Perşembe akşamı saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanacak. Diziyi kaçırmadan canlı izlemek için aşağıda yer alan linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırabilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
NALAN VE HAYRİ AŞKINA LAZ KIZI GÖLGESİ!
Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen dizi final yapmaya hazırlanıyor. Camdaki Kız 80. Bölüm ile hikayede işler iyice karışıyor.
Son olarak Hayri'nin evli olduğunu öğrenen Nalan durumu kabullenip sevgilisinin eski eşi Türkan'a da yardım etmeye başlamıştı.
Gülcihan Hanım'ın ölümü ardından senelerin atlandığı dizide Sedat işlerine yoğunlaşmış bir adam olarak seyirci karşısında çıkarken Nalan, Hayri'nin istekleri doğrultusunda yaşayan bir kadın olarak görülüyor.