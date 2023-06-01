CAMDAKİ KIZ 80. BÖLÜM CANLI KANAL D! 1 Haziran Camdaki Kız yeni bölüm kesintisiz canlı HD tamamı izle! Nalan deliriyor

Camdaki Kız kitap sonuna göre karısı Türkan'ı Nalan ile aldatan Hayri, Nalan'ı da Laz Kızı ile aldatacak. Bu ilişki onu tamamen kontrolsüz bir hale getirecek.

Nalan'a ihaneti itiraf eden ve ayrılmak isteyen Hayri, Nalan'dan beklemediği bir tepki alacak. Tamamıyla Hayri'ye bağlanan Nalan, durumu kabul etmekte oldukça zorlanacak.