Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 01.06.2023 19:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2023 19:11
    ABONE OL

    Gülayşe, Barbaros’un büyük itirafını nasıl karşılayacak? İşte Ateş Kuşları’nın 18. bölümünde ipuçları...

    atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, 18. bölümüyle 2 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek. Yeni bölümde Menderes’in cezası kesilirken, Naz ise yeni planlar peşindedir. Barbaros ise aşkını tüm sırlardan arındırmak için bir itirafta bulunur. İşte Ateş Kuşları’nın 18. bölümünde ipuçları...

    takvim.com.tr
    Gülayşe, Barbaros’un büyük itirafını nasıl karşılayacak?

    GÜLAYŞE VE NİZAM EYÜBOĞLU ARASINDA NELER YAŞANACAK?
    Nizam Eyüboğlu kızını korumak için onu köşke hapseder. Ama bu davranışı, ablasını göremeyen Gülayşe'nin isyanına sebep olur. Nizam Eyüboğlu 23 yıl sonra bulduğu kızıyla arasını düzeltebilecek mi?

    ATEŞ KUŞLARI 18. BÖLÜM FRAGMANI I VİDEO İZLE

    BARBAROS, ACI GERÇEĞİ İTİRAF EDİYOR!
    Barbaros ve Gülayşe, Nizam Eyüboğlu'nun radarına girerler. Ama Barbaros'un bu sevdadan vazgeçmeye niyeti yoktur, aksine aşkını tüm sırlardan arındırmanın peşindedir. Annesini Sare'ye götürüp davadan çekilir ve Gülayşe'ye beşiğinden onu ilk alanın annesi olduğunu itiraf eder. Gülayşe bu itirafı nasıl karşılayacak? Gülayşe'nin doğduğu odada neler yaşanacak?

    ÇATAL VE MENDERES KARŞI KARŞIYA!
    Şimdi Çatal ve Menderes mahkemede karşı karşıyadır. Çatal, Menderes'le ilgili tüm gerçekleri anlatacak mı? Naz'ın planları işe yarayacak mı?

        ATEŞ KUŞLARI PERİŞAN!
        Mercan'ın vurulması Ateş Kuşları'nı perişan eder. Barbaros tetiği çeken Pamir'in peşinden gider. Diğer yanda Çatal asıl hedefin oğlu olduğunun farkındadır, onu korumaya çalışır. Mercan'ın yürüyemeyeceğini öğrenen Ali ve Zıpkın dehşete düşerler. Ali, sevdiği kadının acısıyla deliye dönerken Zıpkın da Cano'sunun bu hale düşmesine dayanamaz, gemileri yakar. Ali de, Zıpkın da ve hatta Barbar da Menderes'in cezasını vermek için and içerler.

        MENDERES'İN CEZASINI KİM KESECEK?
        Mercan için edilen bu yeminlerden kısa bir süre sonra Menderes kafasına sıkılan tek kurşunla infaz edilir! Karısı Naz delirir! Peki Menderes'i öldüren kimdir?

        MERCAN'IN FEDAKARLIKLARI
        Geçmişte ise Mercan, annesinin üzüntüsünü atlatamayan Sabit'i ve Köksüzler'i bir anne gibi mutlu etmenin peşinde ayakkabılarını satar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Yeni Kabine ne zaman açıklanacak?
        Haberler Televizyon Gülayşe, Barbaros’un büyük itirafını nasıl karşılayacak? İşte Ateş Kuşları’nın 18. bölümünde ipuçları...
            loading
            SON DAKİKA