Gülayşe, Barbaros’un büyük itirafını nasıl karşılayacak? İşte Ateş Kuşları’nın 18. bölümünde ipuçları...

ATEŞ KUŞLARI PERİŞAN!

Mercan'ın vurulması Ateş Kuşları'nı perişan eder. Barbaros tetiği çeken Pamir'in peşinden gider. Diğer yanda Çatal asıl hedefin oğlu olduğunun farkındadır, onu korumaya çalışır. Mercan'ın yürüyemeyeceğini öğrenen Ali ve Zıpkın dehşete düşerler. Ali, sevdiği kadının acısıyla deliye dönerken Zıpkın da Cano'sunun bu hale düşmesine dayanamaz, gemileri yakar. Ali de, Zıpkın da ve hatta Barbar da Menderes'in cezasını vermek için and içerler.