Gülayşe, Barbaros’un büyük itirafını nasıl karşılayacak? İşte Ateş Kuşları’nın 18. bölümünde ipuçları...

GÜLAYŞE VE NİZAM EYÜBOĞLU ARASINDA NELER YAŞANACAK?
Nizam Eyüboğlu kızını korumak için onu köşke hapseder. Ama bu davranışı, ablasını göremeyen Gülayşe'nin isyanına sebep olur. Nizam Eyüboğlu 23 yıl sonra bulduğu kızıyla arasını düzeltebilecek mi?
ATEŞ KUŞLARI 18. BÖLÜM FRAGMANI I VİDEO İZLE
BARBAROS, ACI GERÇEĞİ İTİRAF EDİYOR!
Barbaros ve Gülayşe, Nizam Eyüboğlu'nun radarına girerler. Ama Barbaros'un bu sevdadan vazgeçmeye niyeti yoktur, aksine aşkını tüm sırlardan arındırmanın peşindedir. Annesini Sare'ye götürüp davadan çekilir ve Gülayşe'ye beşiğinden onu ilk alanın annesi olduğunu itiraf eder. Gülayşe bu itirafı nasıl karşılayacak? Gülayşe'nin doğduğu odada neler yaşanacak?
ÇATAL VE MENDERES KARŞI KARŞIYA!
Şimdi Çatal ve Menderes mahkemede karşı karşıyadır. Çatal, Menderes'le ilgili tüm gerçekleri anlatacak mı? Naz'ın planları işe yarayacak mı?