Çarşamba akşamının galibi Kuruluş Osman! Tüm kategorilerde birinci!

Kuruluş Osman'ın 128. bölümünde Kara Ebe, Ülgen Hatun'u Cerkutay'la evlendirmek için ağırlığınca altın, ev ve koç şartlarının yerine getirilmesini istedi. Düğünden hemen önce teke bulup getiren Cerkutay, ev ve altın şartını düğün toyundan sonra gerçekleştireceğini söyleyince Bayındır Bey, biri düğün biri de can borcu olmak üzere iki sandık altın hediye ederek bir şartı daha yerine getirmiş oldu. Yenişehir Konağı'nda Cerkutay Alp ve Ülgen Hatun'un nikâhı Osman Bey ile Gürbüz Alp şahitliğinde kıyıldı. Kumral Abdal, ikilinin nikâhını "Allah mübarek eylesin." diyerek kıydı. Tüm konak ahalisi ikiliyi kutladıktan sonra Kara Ebe "Moğol'dan oğlan aldık, şimdi sıra kız almaktadır!" diyerek Esrigün Hatun'u işaret etti. Kara Ebe, alplara dönüp "Hepinizi sırayla teker teker evereceğim!" dedi.