Bir Küçük Gün Işığı 36.bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Seni sonsuza kadar seveceğim!"

Bir Küçük Gün Işığı 36.bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana Fırat'ın "Seni sonsuza kadar seveceğim!" sözleri damga vurdu.

35. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sude'nin planı başarılı olur. Kendini bakıma muhtaç gibi gösterip Fıratların köşküne yerleşir. Ama bu da yetmez; Elif'i bir an önce göndermek ister. Güneş'i Elif ile gitmeye ikna ederse Elif'ten de kurtulacağının farkındadır. Güneş'e gidip hamile olduğunu Fırat'ın Elif'e kötü davrandığını Elif'in bu evde onun için kaldığını ama çok üzüldüğünü söyleyerek zehrini akıtır. Alper'in annesi ile Fulya'nın annesi arasında da soğuk savaş sürmektedir. Fulya'ya gelinlik bakılırken iki kadın arasında ipler iyice gerilir.