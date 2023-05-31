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    • 01.06.2023 01:46
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    Kuruluş Osman 129. bölüm fragmanı nefes kesti: “Bey de benim devlet de benim!”

    ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 129. bölüm fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanı doruklara çıkardı. “Bey de benim devlet de benim” diyen Osman Bey’in “Benim yurduma göz dikeni, yurdumun topraklarına gömerim!” şeklindeki sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 129. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Bey de benim devlet de benim!”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 129. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in "Benim yurduma göz dikeni, yurdumun topraklarına gömerim!" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.

    SON BÖLÜME DAMGA VURAN SAHNE!
    'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 128. Bölümünde Osman Bey'in alplarından Cerkutay ve Ülgen Hatun evlendi. Nikah, Kumral Abdal tarafından kıyıldı.

    Kuruluş Osman'ın 128. bölümünde Kara Ebe, Ülgen Hatun'u Cerkutay'la evlendirmek için ağırlığınca altın, ev ve koç şartlarının yerine getirilmesini istedi.

    Düğünden hemen önce teke bulup getiren Cerkutay, ev ve altın şartını düğün toyundan sonra gerçekleştireceğini söyleyince Bayındır Bey, biri düğün biri de can borcu olmak üzere iki sandık altın hediye ederek bir şartı daha yerine getirmiş oldu.

        Yenişehir Konağında Cerkutay Alp ve Ülgen Hatun'un nikahı Osman Bey ile Gürbüz Alp şahitliğinde kıyıldı. Kumral Abdal, ikilinin nikahını "Allah mübarek eylesin" diyerek kıydı.

        Tüm konak ahalisi ikiliyi kutladıktan sonra Kara Ebe "Moğol'dan oğlan aldık, şimdi sıra kız almaktadır!" diyerek Esrigün Hatun'u işaret etti. Kara Ebe, alplara dönüp "Hepinizi sırayla teker teker evereceğim!" dedi.

        Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 128. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 129. bölüm fragmanı nefes kesti: “Bey de benim devlet de benim!”
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