Kuruluş Osman 129. bölüm fragmanı nefes kesti: “Bey de benim devlet de benim!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 129. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in "Benim yurduma göz dikeni, yurdumun topraklarına gömerim!" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.
SON BÖLÜME DAMGA VURAN SAHNE!
'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 128. Bölümünde Osman Bey'in alplarından Cerkutay ve Ülgen Hatun evlendi. Nikah, Kumral Abdal tarafından kıyıldı.
Kuruluş Osman'ın 128. bölümünde Kara Ebe, Ülgen Hatun'u Cerkutay'la evlendirmek için ağırlığınca altın, ev ve koç şartlarının yerine getirilmesini istedi.
Düğünden hemen önce teke bulup getiren Cerkutay, ev ve altın şartını düğün toyundan sonra gerçekleştireceğini söyleyince Bayındır Bey, biri düğün biri de can borcu olmak üzere iki sandık altın hediye ederek bir şartı daha yerine getirmiş oldu.