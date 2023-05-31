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    • 31.05.2023 18:42
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    • 31.05.2023 18:45
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    Oylum, Mualla’nın gerçek yüzünü görüyor! İşte ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak’ın 33. bölümünde ipuçları...

    atv’nin, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak’ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Oylum’un Mualla’nın gerçek yüzünü gördüğü bölümde neler yaşanacak? İşte Aldatmak’ın 33. bölümünde ipuçları...

    takvim.com.tr
    Oylum, Mualla’nın gerçek yüzünü görüyor!

    Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy) gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı Aldatmak'ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

    ALDATMAK 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Mualla'nın gerçek yüzünü göstermesiyle içine girdiği aileyi bir kez daha tanıyan Oylum, bu kavganın sürpriz bir misafir tarafından bölünmesiyle kayınvalidesine karşı cesaretlenir.

    ALDATMAK 33. FRAGMANI YAYINLANDI I VİDEO İZLE

    Behram'ın desteği Oylum'u sakinleştirirken Mualla'nın karanlık yüzü Güzide'yi bir çıkmaza sokmak üzeredir.

        Sezai'nin itirafı, Güzide'nin huzursuzlanmasına sebep olur. Oltan'ın bilgisayarını karıştırırken yakalanan Zeliş, durumu kurtarmayı başarır. Ancak, yaşadığı rahatlamanın geçici olduğundan habersizdir. Ozan'ın Zeliş'i kurtarmak için büyük bir risk alması gerekir.

        Tarık, Güzide ile yeniden bir araya gelmek için çabalarken isimsiz bir telefondan gelen şantajla sarsılır.

        Tarık ailesine dönmek için uğraşırken Yeşim ise kızına kavuşmak için mücadele etmektedir. İlknur ile bir olup Tarık'a bir tuzak kurarlar.
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        Haberler Televizyon Oylum, Mualla’nın gerçek yüzünü görüyor! İşte ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak’ın 33. bölümünde ipuçları...
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