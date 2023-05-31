Oylum, Mualla’nın gerçek yüzünü görüyor! İşte ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak’ın 33. bölümünde ipuçları...

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy) gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı Aldatmak'ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.
ALDATMAK 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mualla'nın gerçek yüzünü göstermesiyle içine girdiği aileyi bir kez daha tanıyan Oylum, bu kavganın sürpriz bir misafir tarafından bölünmesiyle kayınvalidesine karşı cesaretlenir.
Behram'ın desteği Oylum'u sakinleştirirken Mualla'nın karanlık yüzü Güzide'yi bir çıkmaza sokmak üzeredir.