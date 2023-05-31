Ben Bu Cihana Sığmazam zirveye demir attı! Aksiyon bir an olsun dinmedi! İşte son bölümde yaşananlar...

"BBCS" yeni bölümüyle,Tüm Kişiler'de %4,92 izlenme oranı ve %13,35 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın bölüm etiketi #Kayıkçı bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı.
AKSİYON BİR AN OLSUN DİNMEDİ!
Kayıkçı ile beklenmedik bir düşman karşısında ölümle burun buruna kalan Leyla, kızının rehin tutulduğunu öğrendi.
Kayıkçı, Leyla'ya önce Ateş'i sonra da Cezayir'in düşmanlarını öldürmesi karşılığında kızını geri vereceğini söyledi.