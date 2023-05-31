Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 31.05.2023 18:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2023 18:36
    ABONE OL

    Ben Bu Cihana Sığmazam zirveye demir attı! Aksiyon bir an olsun dinmedi! İşte son bölümde yaşananlar...

    ATV'nin sevilen dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’, heyecan dolu yeni bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. Peki #Kayıkçı etiketi ile sosyal medyaya damga vuran son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirveye demir attı!

    "BBCS" yeni bölümüyle,Tüm Kişiler'de %4,92 izlenme oranı ve %13,35 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın bölüm etiketi #Kayıkçı bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı.

    AKSİYON BİR AN OLSUN DİNMEDİ!
    Kayıkçı ile beklenmedik bir düşman karşısında ölümle burun buruna kalan Leyla, kızının rehin tutulduğunu öğrendi.

    Kayıkçı, Leyla'ya önce Ateş'i sonra da Cezayir'in düşmanlarını öldürmesi karşılığında kızını geri vereceğini söyledi.

        Cezayir ve ekibi, son hızla Suna'yı ararken Tatavlalı'nın adamlarından birini satın aldı. Tatavlalı'nın mekanından Cezayir'e gelen bilgiye göre evde kaçak bir kız tutuluyordu.

        Cezayir ve dostları Suna'yı bulma umuduyla Tatavlalı'nın mekanına baskın yaptı. Ancak kızı yerine beklenmedik birini buldu. O da Kayıkçı'nın kızı Azra'ydı.

        Leyla, Firuze'den aldığı bilgiyle Cezayir'e tehdit altında olduklarını anlatmayı başardı. Cezayir, düşmanının yakın dostu Dumrul olduğunu anlayınca yüzleşmek ve Suna'yı kurtarmak için elindeki kozu Azra'yı kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Yeni kabine öncesi son toplantı
        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam zirveye demir attı! Aksiyon bir an olsun dinmedi! İşte son bölümde yaşananlar...
            loading
            SON DAKİKA