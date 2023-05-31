Kuruluş Osman 128. bölüm nefes kesti! Cerkutay ve Ülgen Hatun’un düğün toyu...

Kuruluş Osman'ın 128. bölümünde Kara Ebe, Ülgen Hatun'u Cerkutay'la evlendirmek için ağırlığınca altın, ev ve koç şartlarının yerine getirilmesini istedi.
CERKUTAY VE ÜLGEN HATUN'UN DÜĞÜN TOYU I VİDEO İZLE
Düğünden hemen önce teke bulup getiren Cerkutay, ev ve altın şartını düğün toyundan sonra gerçekleştireceğini söyleyince Bayındır Bey, biri düğün biri de can borcu olmak üzere iki sandık altın hediye ederek bir şartı daha yerine getirmiş oldu.
Yenişehir Konağında Cerkutay Alp ve Ülgen Hatun'un nikahı Osman Bey ile Gürbüz Alp şahitliğinde kıyıldı.