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    • 30.05.2023 23:32
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    • 30.05.2023 23:32
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    Ateş Kuşları 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seni beşiğinden alıp onlara veren de benim anamdı!”

    ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Ateş Kuşları’nın merakla beklenen 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan sahneler heyecanı doruklara getirirken Barbaros’un “Seni beşiğinden alıp onlara veren de benim anamdı!” şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Ateş Kuşları 18. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Seni beşiğinden alıp onlara veren de benim anamdı!”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Gülayşe, öz babası Nizam'la tanışıp tüm gerçekleri öğrendikten sonra büyük bir kararın eşiğine geldi. Ateş Kuşları'nın 23 yıldır Nizam'ı tanıdığı halde gerçek babasını ondan sakladıklarını öğrenen Gülayşe, duyduklarına inanamadı.

    Öte yandan Çatal ise Barbaros ile anlaşarak Savcı Sare'ye anlaşmalı ifade verdi. Bu ifade sonrasında Menderes, gözaltına alındı.

    Menderes, tutuklanmadan önce Çatal'ın adamı Pamir'le anlaşarak Barbaros'u ortadan kaldırmasını istedi. Çatal, oğlu Barbaros'u korumak istese de yanında duran tetikçinin bizzat Pamir olduğunu fark etmedi. Nizam, Gülayşe'nin kendisiyle beraber Eyüboğlu Konağı'nda yaşamasını isterken Ateş Kuşları ise Gülayşe'nin onlarla yaşamaya devam etmesini istiyordu.

        Bir gece boyunca her iki ailesinden de ayrı kalan Gülayşe, büyük bir karar vererek Ateş Kuşları'yla kalmayı seçti.

        Bu kararını Mola Yeri'nde her iki tarafa da açıkladığında Nizam ve Hacer Eyüboğlu büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Mercan tam Gülayşe'ye sarılmak üzereyken, Menderes'in tuttuğu tetikçi Pamir tarafından vuruldu.

        Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!
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        Kara mizah
        Haberler Televizyon Ateş Kuşları 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seni beşiğinden alıp onlara veren de benim anamdı!”
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