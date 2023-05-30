Ateş Kuşları 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seni beşiğinden alıp onlara veren de benim anamdı!”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülayşe, öz babası Nizam'la tanışıp tüm gerçekleri öğrendikten sonra büyük bir kararın eşiğine geldi. Ateş Kuşları'nın 23 yıldır Nizam'ı tanıdığı halde gerçek babasını ondan sakladıklarını öğrenen Gülayşe, duyduklarına inanamadı.
Öte yandan Çatal ise Barbaros ile anlaşarak Savcı Sare'ye anlaşmalı ifade verdi. Bu ifade sonrasında Menderes, gözaltına alındı.
Menderes, tutuklanmadan önce Çatal'ın adamı Pamir'le anlaşarak Barbaros'u ortadan kaldırmasını istedi. Çatal, oğlu Barbaros'u korumak istese de yanında duran tetikçinin bizzat Pamir olduğunu fark etmedi. Nizam, Gülayşe'nin kendisiyle beraber Eyüboğlu Konağı'nda yaşamasını isterken Ateş Kuşları ise Gülayşe'nin onlarla yaşamaya devam etmesini istiyordu.