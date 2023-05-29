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    • 29.05.2023 21:26
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    • 29.05.2023 21:45
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    ATV’den bir bomba dizi daha! Vermem Seni Ellere’nin ilk tanıtımı yayınlandı!

    Dizi atv’de izlenir sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen atv’nin yeni dizisi ‘Vermem Seni Ellere’nin ilk tanıtımı yayınlandı. Çelimleri Ordu’da gerçekleştirilen, başrollerini Emre Bey ile Buse Meral’in paylaştığı dizinin tanıtımı, sosyal medyada büyük ses getirirken heyecanı kat kat arttırdı. İşte Vermem Seni Ellere ilk tanıtım...

    takvim.com.tr
    Vermem Seni Ellere’nin ilk tanıtımı yayınlandı!

    atv'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan, yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği yurtdışında izlenme rekorları kıran Forever More'un uyarlaması olan yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere'nin ekran hazırlığı tüm hızıyla başladı.

    VERMEM SENİ ELLERE'NİN İLK TANITIMI YAYINLANDI I VİDEO İZLE

    Dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş karakterine hayat verecek olan Buse Meral, rolü için binicilik eğitimleri almaya başladı. Doğal güzelliği ve yetenekli oyunculuğuyla izleyicilerin gönlüne taht kuracak olan Meral'in atı ile çıktığı tüm yolculuklarında doğal ve sıcak ilişkisi dizinin en beğenilen sahneleri arasında yer alacak.

    Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

        Ali Balcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, ilayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.
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        Haberler Televizyon ATV’den bir bomba dizi daha! Vermem Seni Ellere’nin ilk tanıtımı yayınlandı!
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