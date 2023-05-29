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    • 30.05.2023 01:04
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    • 30.05.2023 01:04
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    Kardeşlerim 93. bölüm fragmanı yayınlandı: “İstanbul bile sönük kalmış yanında...”

    Cumartesi akşamları ATV ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği Kardeşlerim’in merakla beklenen 93. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Doruk’un “İstanbul bile sönük kalmış yanında...” sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 93. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “İstanbul bile sönük kalmış yanında...”

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 93. bölüm fragmanı yayınlandı.

    92. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Gençler, Yasmin'in kumpası ile yarışmaya katılamazlar ama videoları internette çok izlenir. Onlara ünlü olmanın kapıları açılır.

    Okulda da popüler olurlar. Süsen bu yüzden Ömer'i kıskanmaya başlar. Şevval, Ahmet ile Suzan'ın ayırmayı başarır.

    Suzan kulüpten ayrılır. Şevval ise zaferini Nebahat'e anlatır. Nebahat ise bu bilgiyi kulübü Akif'e yarı fiyatına satması için kullanır. Ahmet'e her şeyi anlatır.

        Ahmet tarafından kapının önüne konulan Şevval, öfkeden kudurur. Aradığı fırsatı da çok geçmeden yakalar. Kulüpte yasa dışı kumar oynatıldığını görünce ihbar eder.

        Yasmin, Sarp'a videoyu sildiği halde klibin yine de yayılmasına engel olamadığından yakınırken Asiye'ye yakalanır, ikili kavga eder.

        Şevval intikam almak isterken Sarp'ın başını fena yakar. Çünkü kumarhanenin işletme belgesini Akif vale olarak işe aldığı Oğulcan, Ömer ve Sarp'a imzalatmıştır. Polis baskınında neye uğradığını anlamayan 3 genç gözaltına alınır.
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        Bu zihniyet değişmez!
        Haberler Televizyon Kardeşlerim 93. bölüm fragmanı yayınlandı: “İstanbul bile sönük kalmış yanında...”
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