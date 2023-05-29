Kardeşlerim 93. bölüm fragmanı yayınlandı: “İstanbul bile sönük kalmış yanında...”

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 93. bölüm fragmanı yayınlandı.
92. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Gençler, Yasmin'in kumpası ile yarışmaya katılamazlar ama videoları internette çok izlenir. Onlara ünlü olmanın kapıları açılır.
Okulda da popüler olurlar. Süsen bu yüzden Ömer'i kıskanmaya başlar. Şevval, Ahmet ile Suzan'ın ayırmayı başarır.
Suzan kulüpten ayrılır. Şevval ise zaferini Nebahat'e anlatır. Nebahat ise bu bilgiyi kulübü Akif'e yarı fiyatına satması için kullanır. Ahmet'e her şeyi anlatır.