ASLI ŞENLER-NİSAN

Faruk'un büyük kızı. (17)Özel bir kolejde son sınıfta okuyan, müziğe annesi gibi yetenekli, çok iyi piyano çalan ve sesi çok güzel olduğu için Ege'yle birlikte kurdukları grupta şarkı söyleyen güzeller güzeli bir genç kız... Analitik zekası yüksektir ve duygularını çok iyi kontrol eder. Duygusal sezgileri çok yüksektir. Zaten bu sebeple Serap'ı daha yakından tanımaya başladıkça onun gerçek niyetini ilk sezecek olan kişidir. Çocuk yaşlarından beri tanıdığı Cem'i ağabey olarak görürken, annesini kaybettikten sonra yaşadığı duygusal boşluğu Cem'in yakınlığı dolduracak ve ona karşı hislerinin evrildiğini fark edecektir.Tek amacı kardeşleri ve babasına annesinin yokluğunu hissettirmemek olan Nisan, zamanla sezgilerinde yanılmadığını ve Serap'ın asıl niyetinin o eve yerleşmek olduğunu anlayıp onunla ezeli bir rekabete girecektir!