ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne ilk tanıtımı ile ekranda! İşte dizinin ilk tanıtımından görüntüler...

Heyecan dolu bir tanıtımla ekran yolculuğuna çıkan Üvey Anne, sosyal medya kullanıcılarından da tam not aldı.
Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse ile Kutsi'yi buluşturan Üvey Anne'de birbirinden güçlü oyuncular yer alıyor. Üvey Anne kadrosunda; Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.