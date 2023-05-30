Osman Bey, Tekfur Valens ve Nayman’la karşı karşıya! İşte Kuruluş Osman 128. bölümünden ipuçları...

OSMAN BEY'İ BEKLEYEN TEHLİKE NEDİR?
Osman Bey ve alpları Tekfur Valens'in tuzağında sıkışıp kalmışken Türkmen obalarından bir Bey'in obasına doğru ricat ederler. Fakat Osman Bey'i bambaşka bir tehlike beklemektedir. Bu tehlike nedir?
BALA VE MALHUN HATUN, OSMAN BEY'İN İZİNDE
Bala Hatun, Osman Bey'in tuzağa düştüğü haberini alıp ardına düşer. Bala Hatun, Osman Bey'i bulabilecek midir? Konakta büyük bir telaş vardır. Ne Osman Bey ne de evlatları ortada yoktur. Malhun Hatun alpları örgütler. Osman Bey'i bulmak için nasıl bir plan yapacaklardır?
TEKFUR VALENS VE NAYMAN'IN İŞBİRLİĞİ!
Tekfur Valens, Fetih düşü kuran Osman Bey'i öldürmeye kararlıdır. Tekfur Valens ve Nayman, Osman Bey'i bitirmek için yepyeni bir oyun kurarlar.