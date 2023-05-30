Osman Bey, Tekfur Valens ve Nayman’la karşı karşıya! İşte Kuruluş Osman 128. bölümünden ipuçları...

BALA VE MALHUN HATUN, OSMAN BEY'İN İZİNDE

Bala Hatun, Osman Bey'in tuzağa düştüğü haberini alıp ardına düşer. Bala Hatun, Osman Bey'i bulabilecek midir? Konakta büyük bir telaş vardır. Ne Osman Bey ne de evlatları ortada yoktur. Malhun Hatun alpları örgütler. Osman Bey'i bulmak için nasıl bir plan yapacaklardır?