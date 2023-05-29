CAMDAKİ KIZ 80. BÖLÜM İZLE! Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Hayri öldü mü? 80. bölüm full izle!

Camdaki Kız yeni bölüm canlı nasıl izlenir sorusu araştırılmaya başlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerini Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizinin 80. bölümü bekleniyor. Peki Camdaki Kız yeni bölüm kesintisiz, full, HD, nasıl izlenir?
CAMDAKİ KIZ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME
Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü (80. bölüm) 1 Haziran 2023 Perşembe günü yayınlanacak.
Dizinin bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;
https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler
KANAL D 25 MAYIS 2023 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Cumhurbaşkanı Özel
21:45 Camdaki Kız
00:15 IP Man: Son Dövüş (Yabancı Sinema)
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kavak Yelleri
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Camdaki Kız 80. bölümüyle 1 Haziran 2023 Perşembe saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanacak.