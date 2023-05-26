Kardeşlerim 92. bölümden detaylar ortaya çıktı: Eren kuzenler meşhur oluyor!

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Kardeşlerim'in 92. bölümden ipuçları ortaya çıktı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Eren kuzenler ve dostları, sosyal medyada trend olan şarkı klipleri sayesinde, yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalırlar.
Ahmet, Suzan'ın kendisine bir anda sert çıkmasının şaşkınlığı yaşarken, çocukların videosunun meşhur olmasıyla birlikte heyecanlanan Şengül, Orhan'la birlikte yepyeni bir maceraya girişir.