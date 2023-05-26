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    • 26.05.2023 19:05
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    • 26.05.2023 19:05
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    Kardeşlerim 92. bölümden detaylar ortaya çıktı: Eren kuzenler meşhur oluyor!

    Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim’in 92. bölümden ipuçları ortaya çıktı. Peki Kardeşlerim yeni bölümde neler yaşanacak? İşte ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 92. bölümüne dair detaylar...

    takvim.com.tr
    Eren kuzenler meşhur oluyor!

    Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Kardeşlerim'in 92. bölümden ipuçları ortaya çıktı.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Eren kuzenler ve dostları, sosyal medyada trend olan şarkı klipleri sayesinde, yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalırlar.

    Ahmet, Suzan'ın kendisine bir anda sert çıkmasının şaşkınlığı yaşarken, çocukların videosunun meşhur olmasıyla birlikte heyecanlanan Şengül, Orhan'la birlikte yepyeni bir maceraya girişir.

        Akif, kafasına koyduğu kumarhaneyi hayata geçirirken, hayallerini gerçekleştirebilmek için, canla başla para kazanmaya başlayan Eren kuzenler, Şevval'in yaptığı bilinçsiz hamleyle birlikte, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler.

        Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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        Haberler Televizyon Kardeşlerim 92. bölümden detaylar ortaya çıktı: Eren kuzenler meşhur oluyor!
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