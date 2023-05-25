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    • 25.05.2023 14:30
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    • 25.05.2023 14:30
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    CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 25 Mayıs Kanal D yayın akışı!

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız, 82’nci bölümü ile final yapmaya hazırlanıyor. Her hafta Perşembe günü yeni bölümü ekrana verilen dizinin 80. bölümünün bu hafta yayınlanması bekleniyordu. Ancak Kanal D yayın akışına bakanlar hayal kırıklığına uğradı. Gerçek hikayeden uyarlanan dizi finale adım adım giderken flaş gelişme yaşandı. Peki Camdaki Kız final bölümü (82. bölüm) ne zaman? Camdaki Kız bu akşam yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm (80. bölüm) ne zaman, saat kaçta? İşte 25 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı...

    CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    ''Camdaki Kız final bölümü (82. bölüm) ne zaman? Camdaki Kız bu akşam yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm (80. bölüm) ne zaman, saat kaçta?'' şeklindeki sorular internet arama motorlarında dizinin izleyicileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dizi finale gidiyor. Peki bu akşam var mı yok mu?

    CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    25 Mayıs Kanal D yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Cumhurbaşkanı Özel programı yayınlanacak. Saat 21:45'te ise Camdaki Kız'ın tekrar bölümü izleyiciye sunulacak.

    KANAL D 25 MAYIS 2023 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Cumhurbaşkanı Özel
    21:45 Camdaki Kız
    00:15 IP Man: Son Dövüş (Yabancı Sinema)
    02:00 Poyraz Karayel
    04:00 Kavak Yelleri

        CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Camdaki Kız 80. bölümüyle 1 Haziran 2023 Perşembe saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanacak.

        CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

        3 sezon boyunca yayınlanan Camdaki Kız, 82'nci bölümü ile final yapmaya hazırlanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nın aynı adlı romanından uyarlanan dizinin ekibi önceki akşam yemekte bir araya geldi.

        Oyuncular ve set ekibi üç sezonun yorgunluğunu birlikte attı. Veda yemeğine Camdaki Kız'ın sevilen oyuncuları Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Selma Ergeç'in yanı sıra diğer oyuncular da katıldı.

        Dizinin önceki bölümlerinde canlandırdıkları karakter ile izleyicinin beğenisini kazanan Hande Ataizi ve Nur Sürer de geceye katılan isimler arasındaydı. Başarılarını kutlayan ekip, hep beraber eğlenerek Camdaki Kız'a veda etti.
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        Haberler Televizyon CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 25 Mayıs Kanal D yayın akışı!
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