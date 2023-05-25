CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 25 Mayıs Kanal D yayın akışı!

''Camdaki Kız final bölümü (82. bölüm) ne zaman? Camdaki Kız bu akşam yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm (80. bölüm) ne zaman, saat kaçta?'' şeklindeki sorular internet arama motorlarında dizinin izleyicileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dizi finale gidiyor. Peki bu akşam var mı yok mu?