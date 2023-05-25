CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 25 Mayıs Kanal D yayın akışı!

''Camdaki Kız final bölümü (82. bölüm) ne zaman? Camdaki Kız bu akşam yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm (80. bölüm) ne zaman, saat kaçta?'' şeklindeki sorular internet arama motorlarında dizinin izleyicileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dizi finale gidiyor. Peki bu akşam var mı yok mu?
CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
25 Mayıs Kanal D yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Cumhurbaşkanı Özel programı yayınlanacak. Saat 21:45'te ise Camdaki Kız'ın tekrar bölümü izleyiciye sunulacak.
KANAL D 25 MAYIS 2023 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Cumhurbaşkanı Özel
21:45 Camdaki Kız
00:15 IP Man: Son Dövüş (Yabancı Sinema)
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kavak Yelleri