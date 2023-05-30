Leyla katil oldu! Azamet, Melike derken bu kez de Ateş... Ben Bu Cihana Sığmazam'da flaş ayrılık! İzleyici kahrolacak!

ATV'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da ayrılıklar devam ediyor. Orhan, Azamet, Melike derken bu kez de Ateş namlunun ucunda! Silahlar patladı! Bu Cihana Sığmazam'ın 33. bölüm fragmanını izleyenler şoke oldu! Leyla Ateş'e silah doğrulttu. Peki Bu Cihana Sığmazam Ateş öldü mü? Burak Çelik Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrıldı mı, neden?
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 33. BÖLÜM ÖZETİ
"Kayıkçı'nın kızı yaşıyor, onu görmek istiyorsa benimle yüzleşecek!" Beklenmedik bir düşman karşısında ölümle burun buruna kalan Leyla, kızının rehin tutulduğunu öğrenir. Bu düşman, Leyla'ya bazı şartlar karşılığında kızını geri vereceğini söyler. Ve şartların en başına Leyla'nın Cezayir'e hiçbir şey belli etmeden isteklerini yerine getirmesini koyar.
Cezayir ve ekibi, son hızla Suna'yı ararken Tatavlalı'nın adamlarından birini satın alır. Tatavlalı'nın mekanından Cezayir'e gelen bilgiye göre evde kaçak bir kız tutulmaktadır. Cezayir, Suna'yı bulma umuduyla Tatavlalı'nın mekanına baskın yapar ancak kızı yerine beklenmedik başka birini bulur. Bu kişi Cezayir'in düşmanına karşı kozu olur.
Firuze, Leyla'yı ziyaret ettiğinde evde gergin bir durum olduğunu anlar. Firuze farkında olmadan, Leyla'nın Cezayir'e derdini anlatabileceği bir yardımda bulunur. Leyla, Firuze'den aldığı bilgiyle Cezayir'e tehdit altında olduklarını anlatmayı başarır. Cezayir düşmanının kim olduğunu anlayınca yüzleşmek için elindeki kozu kullanır.
Leyla'yı ölümle burun buruna bırakıp tehdit eden kimdir? Cezayir, Tatavlalı'nın evinde kimi bulur? Firuze, Leyla'ya nasıl bir yardım yapar? Cezayir'in düşmanı onunla karşı karşıya gelmeyi kabul edecek mi?