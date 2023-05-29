Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm fragmanı yayınlandı: “Hayatımın sonuna kadar Elif’i seveceğim...”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm fragmanı yayınlandı.

35. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sude'nin planı başarılı olur. Kendini bakıma muhtaç gibi gösterip Fıratların köşküne yerleşir. Ama bu da yetmez; Elif'i bir an önce göndermek ister. Güneş'i Elif ile gitmeye ikna ederse Elif'ten de kurtulacağının farkındadır.