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    • 26.05.2023 19:18
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    • 26.05.2023 19:20
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    YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM CANLI İZLE! 26 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm izle, kesintisiz, tek parça! Yalıya gelen haber her şeyi değiştirecek!

    Yalı Çapkını 34. bölüm hakkında aramalar hız kazandı. Diziyi yakından takip edenler, bu akşam neler yaşanacağını merak edip araştırıyor. Ekranlara gelecek yeni bölümde, Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm izleme ekranı haberimizde...

    takvim.com.tr
    YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM CANLI İZLE!

    Yalı Çapkını 34. bölümde heyecan yine dorukta. İşte Yalı Çapkını 34. bölüm...

    YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM KONUSU

    Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler. Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar. Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer. Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir. Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.

    YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM İZLE

    Diziyi Star TV internet adresinden izleyebilirsiniz.

        YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

        Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.
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        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM CANLI İZLE! 26 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm izle, kesintisiz, tek parça! Yalıya gelen haber her şeyi değiştirecek!
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