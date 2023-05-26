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    • 26.05.2023 20:39
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    • 26.05.2023 20:39
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    Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı? Ateş Kuşları 17. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? 26 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

    ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın yeni bölümünün saatinde yayınlanmaması sonrası arama motorlarında, "Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı?" sorusu merak edildi. Bu akşam Cumhurbaşkanı Özel yayını nedeniyle saatinde yayınlanmadığı görüldü. Peki, Ateş Kuşları 17. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

    Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı?

    Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Ateş Kuşları dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı? Ateş Kuşları 17. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? 26 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

    ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen dizi Ateş Kuşları, bu akşam Cumhurbaşkanı Özel yayını nedeniyle saatinde yayınlanmayacak.

    Sevilen dizinin 21:30'da özetsiz olarak ekranlara geleceği açıklandı.

    26 MAYIS CUMA ATV YAYIN AKIŞI

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    22:00 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel

    21:30 Ateş Kuşları

    00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

        ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara…

        Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler.

        Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba…

        Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır.

        Çünkü aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır. Hem onları dilendiren Çatal hem de o gecenin sırrı peşlerini bırakmayacaktır.

        Birbirlerine tutunarak hayatta kalan bu sokak çocukları için 23 senelik sır perdesi Gülayşe'nin aşık olması ve Barbaros Komiser'in hayatlarına girmesi ile tekrar açılacaktır…

        ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

        İlayda Alişan - Gülayşe Ateş

        Hande Soral - Mercan Ateş

        Burak Tozkoparan - Barbaros

        Görkem Sevindik - Ali Ateş

        Erdem Şanlı - Zıpkın Ateş

        Emir Çubukçu - Sabit Ateş
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        Haberler Televizyon Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı? Ateş Kuşları 17. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? 26 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
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