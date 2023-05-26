Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Ateş Kuşları dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı? Ateş Kuşları 17. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? 26 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM YOK MU?
İlgiyle takip edilen dizi Ateş Kuşları, bu akşam Cumhurbaşkanı Özel yayını nedeniyle saatinde yayınlanmayacak.
Sevilen dizinin 21:30'da özetsiz olarak ekranlara geleceği açıklandı.
26 MAYIS CUMA ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
22:00 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel
21:30 Ateş Kuşları
00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam