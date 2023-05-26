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    • 27.05.2023 01:01
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    • 27.05.2023 01:33
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    Ateş Kuşları 18. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kız bir daha hayatı boyunca yürüyemeyecek!”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın merakla beklenen 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Barbaros’un “Kız bir daha hayatı boyunca yürüyemeyecek!” şeklindeki sözleri damga vurdu. Mercan’ın akıbeti ise merak konusu oldu. İşte Ateş Kuşları 18. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Kız bir daha hayatı boyunca yürüyemeyecek!”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 18. bölüm fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Gülayşe, sonunda babasına kavuşur ve baba kız birbirlerini tanımaya çalışırlar. Ama Gülayşe'nin asıl imtihanı şimdi başlar. Ateş Kuşları'nın Gülayşe'den sakladığı sırlar ortaya çıkar. Gülayşe'nin babasının Nizam Eyüboğlu olduğunu bildikleri halde bunu ondan gizlemişlerdir.

    Ateş Kuşları'nın hayatları boyunca korktukları bu gerçek, Gülayşe için çok ağırdır ve bir seçim yapmak zorundadır. Ya onu büyüten ama babasını saklayan ailesi Ateş Kuşları'nı seçecektir ve gariban hayatına devam edecektir ya da yirmi üç yıldır onu arayan babası Nizam Eyüboğlu'nu seçip onu çöpe atan amcasının olduğu köşkte yaşamayı seçecektir!

    MENDERES'İN HEDEFİNDE BARBAROS VAR!
    Diğer yanda Menderes yolun sonuna geldiğinin farkındadır. Yapılacak tek bir şey vardır o da Barbaros'u ortadan kaldırmak!

        GÜLAYŞE'NİN KARARI İÇİN NEFESLER TUTULUYOR!
        Ali ve Mercan, Gülayşe'nin seçimini beklerken birbirlerine sığınırlar. Sonunda Gülayşe'nin kararını açıklayacağı an gelir. Bir tetikçinin gölgesinde Gülayşe kararını açıklar.

        KÖKSÜZLER ENDİŞELİ!
        Geçmişte ise, Köksüzler bir kez daha sokaktadırlar ve annesini kaybeden Sabit için çok endişelidirler.
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        700 yıllık bir Bursa efsanesi
        Haberler Televizyon Ateş Kuşları 18. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kız bir daha hayatı boyunca yürüyemeyecek!”
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