Ben Bu Cihana Sığmazam 33. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kayıkçı'nın kızı yaşıyor, onu görmek istiyorsa benimle yüzleşecek!”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Kayıkçı'nın kızı yaşıyor, onu görmek istiyorsa benimle yüzleşecek!" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir kimseye söylemediği gizli bir planla Azra'yı serbest bıraktı ve Kayıkçının kızıyla iletişim kurmasını bekledi. Cezayir, Azra'yı kıskıvrak yakaladı ve Kayıkçı'ya ulaşmak için planlar yaptı.