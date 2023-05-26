Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 27.05.2023 01:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2023 01:48
    ABONE OL

    Ben Bu Cihana Sığmazam 33. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kayıkçı'nın kızı yaşıyor, onu görmek istiyorsa benimle yüzleşecek!”

    ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına “Kayıkçı'nın kızı yaşıyor, onu görmek istiyorsa benimle yüzleşecek!” sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 33. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Kayıkçı’nın kızı yaşıyor! Onu görmek istiyorsa...”

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Kayıkçı'nın kızı yaşıyor, onu görmek istiyorsa benimle yüzleşecek!" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Cezayir kimseye söylemediği gizli bir planla Azra'yı serbest bıraktı ve Kayıkçının kızıyla iletişim kurmasını bekledi. Cezayir, Azra'yı kıskıvrak yakaladı ve Kayıkçı'ya ulaşmak için planlar yaptı.

    Tatavlalı, Orhan'ın öldüğünü öğrendi ve Cezayir'i zor durumda bırakmak için suçu onun üzerine atıp polise ihbar etti.

    Orhan'ın ölümü ortaya çıkınca Melike ve Azamet zor duruma düştü. Bu durumdan kurtulmak için sevdiklerini arkada bırakıp Azamet ve Melike yurt dışına gittiler.

        Tatavlalı, usulsüz yoldan kazandığı paraları yurtdışına kaçırması için Mişon'la görüştü ve onu görevlendirdi. Paraları onun adına saklamasını istedi.

        Fakat Tatavlalı paraların yerine ulaşmadığını anlayınca Mişon'un Cezayir'le hareket ettiğini anladı. Tatavlalı paralarını kurtarmak için baskına gitti.

        Kızının zor durumda olduğunu anlayan Kayıkçı karşı atağa geçti. Kayıkç,ı Leyla'ya bir kargo gönderdi, paketten Gülendam'ın broşu çıktı.
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            700 yıllık bir Bursa efsanesi
            Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 33. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kayıkçı'nın kızı yaşıyor, onu görmek istiyorsa benimle yüzleşecek!”
                loading
                SON DAKİKA