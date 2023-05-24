Aldatmak 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sen bize ihanet ettiğinden beri bizim ailemizin pusulası şaştı”

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Güzide'nin "Sen bize ihanet ettiğinden beri bizim ailemizin pusulası şaştı" şeklindeki sözleri damga vurdu.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nikah törenine son anda ailelerin gelmesiyle ortalık karışır. Behram da Güzide de Oylum'un kararını duymak için büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir.