Aldatmak 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sen bize ihanet ettiğinden beri bizim ailemizin pusulası şaştı”

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Güzide'nin "Sen bize ihanet ettiğinden beri bizim ailemizin pusulası şaştı" şeklindeki sözleri damga vurdu.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nikah törenine son anda ailelerin gelmesiyle ortalık karışır. Behram da Güzide de Oylum'un kararını duymak için büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir.
Oylum'un söyledikleri ise iki tarafı da şaşırtır. Oylum'un havaalanında Güzide'nin yanından kaçıp Behram ile gitmesinin ardındaki sır perdesi aralanır.
Ancak verdiği kararın arkasında durmak onun için kolay olmayacaktır. Kızının iyiliği için Tarık'la işbirliği yapmak zorunda kalan Güzide, bu durumdan memnun değildir.