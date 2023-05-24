Kuruluş Osman 128. bölüm fragmanı yayınladı: “Ya şehit olacağız ya da burası Türk’ün yurdu kalacak!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 128. bölüm fragmanı yayınladı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana "Ya şehit olacağız ya da burası Türk'ün yurdu kalacak!" şeklindeki sözler damga vurdu.
TÜRK'ÜN YURDU OSMAN BEY'E EMANET!
'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 127. bölümünde Osman Bey, Koyunhisar'ı fethetme planlarını Ak Sakallılarla görüştü.
Kuruluş Osman'ın 127. bölümünde Köprühisar'ın fethinin ardından alplarıyla beraber Yenişehir'e dönen Osman Bey, Ak Sakallıların davetine iştirak etti.
Ak Sakallılar, Bursa Tekfuru Valens'in Osman Bey'e karşı büyük bir ordu kurduğunu ve Bizans'ın en güçlü komutanlarını yanına çağırdığını söyledi.