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    • 25.05.2023 00:32
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    • 25.05.2023 00:46
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    Kuruluş Osman 128. bölüm fragmanı yayınladı: “Ya şehit olacağız ya da burası Türk’ün yurdu kalacak!”

    ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 127. bölümüne Osman Bey’in Aksakallılar ile görüştüğü sahne damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen yeni fragman da yayınlandı. Kuruluş Osman 128. bölüm fragmanına “Ya şehit olacağız ya da burası Türk’ün yurdu kalacak!” şeklindeki sözler damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 128. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Ya şehit olacağız ya da burası Türk’ün yurdu kalacak!”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 128. bölüm fragmanı yayınladı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana "Ya şehit olacağız ya da burası Türk'ün yurdu kalacak!" şeklindeki sözler damga vurdu.

    TÜRK'ÜN YURDU OSMAN BEY'E EMANET!
    'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 127. bölümünde Osman Bey, Koyunhisar'ı fethetme planlarını Ak Sakallılarla görüştü.

    Kuruluş Osman'ın 127. bölümünde Köprühisar'ın fethinin ardından alplarıyla beraber Yenişehir'e dönen Osman Bey, Ak Sakallıların davetine iştirak etti.

    Ak Sakallılar, Bursa Tekfuru Valens'in Osman Bey'e karşı büyük bir ordu kurduğunu ve Bizans'ın en güçlü komutanlarını yanına çağırdığını söyledi.

        Osman Bey, Köprühisar fethinin ardından durmayacağını, yeni hedefinin Bursa ile İznik arasındaki bağlantıyı koparmak ve Bizans'ın gücünü kırmak için Koyunhisar'ı fethetmek olduğunu söyledi.

        Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 127. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 128. bölüm fragmanı yayınladı: “Ya şehit olacağız ya da burası Türk’ün yurdu kalacak!”
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