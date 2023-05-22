Kuruluş Osman 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Alplar gayrı fethe yürüyeceğiz! Hedefimiz Koyunhisar’dır!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan "Alplar gayrı fethe yürüyeceğiz! Hedefimiz Koyunhisar'dır!" şeklindeki sözler dikkat çekti.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuruluş Osman'ın 126. Bölümünde, Bursa Tekfuru Valens, Osman Bey'in uçlarda büyümesini ve hakimiyet kurmasını engellemek için birçok Türkmen obasına baskın verdi, Kargın obasına ise bizzat kendisi baskına gitti.
Hain saldırı sonucunda Kargın obasında büyük bir yangın çıktı, Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkıştı. Tekfur Valens'e karşı tek başına mücadele veren Aktemur Bey, ağır bir kılıç darbesi alarak yere yığıldı.
Alplarıyla beraber obanın imdadına yetişen Malhun Hatun, yangını söndürmeyi başardı. Aktemur Bey, ağır yaralı olarak kurtarıldı. Osman Bey ve Sultan Mesud, İsmihan Sultan tarafından yakalanıp zindana atıldılar.