Kuruluş Osman 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Alplar gayrı fethe yürüyeceğiz! Hedefimiz Koyunhisar’dır!”

İdama götürülen Osman Bey ile Sultan Mesud, Gazan Han'ın hem komutanı hem de manevi kızı olan Esrigün ve Bala Hatun tarafından kurtarıldı. Sultan Mesud ise yeniden Konya Sarayı'nda tahta oturdu. Gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Osman Bey'e müjdeli haberi verdi ve Osman Bey, bir evladı daha olacağı için çok sevindi. Osman Bey, yaşananların ardından zor durumda olsa da pes etmeyerek harekete geçti.