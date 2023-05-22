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    • 22.05.2023 22:35
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    • 22.05.2023 22:35
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    Kuruluş Osman 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Alplar gayrı fethe yürüyeceğiz! Hedefimiz Koyunhisar’dır!”

    Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman’ın 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına “Alplar gayrı fethe yürüyeceğiz! Hedefimiz Koyunhisar’dır!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 127. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Alplar gayrı fethe yürüyeceğiz! Hedefimiz Koyunhisar’dır!”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan "Alplar gayrı fethe yürüyeceğiz! Hedefimiz Koyunhisar'dır!" şeklindeki sözler dikkat çekti.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Kuruluş Osman'ın 126. Bölümünde, Bursa Tekfuru Valens, Osman Bey'in uçlarda büyümesini ve hakimiyet kurmasını engellemek için birçok Türkmen obasına baskın verdi, Kargın obasına ise bizzat kendisi baskına gitti.

    Hain saldırı sonucunda Kargın obasında büyük bir yangın çıktı, Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkıştı. Tekfur Valens'e karşı tek başına mücadele veren Aktemur Bey, ağır bir kılıç darbesi alarak yere yığıldı.

    Alplarıyla beraber obanın imdadına yetişen Malhun Hatun, yangını söndürmeyi başardı. Aktemur Bey, ağır yaralı olarak kurtarıldı. Osman Bey ve Sultan Mesud, İsmihan Sultan tarafından yakalanıp zindana atıldılar.

        İdama götürülen Osman Bey ile Sultan Mesud, Gazan Han'ın hem komutanı hem de manevi kızı olan Esrigün ve Bala Hatun tarafından kurtarıldı. Sultan Mesud ise yeniden Konya Sarayı'nda tahta oturdu. Gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Osman Bey'e müjdeli haberi verdi ve Osman Bey, bir evladı daha olacağı için çok sevindi. Osman Bey, yaşananların ardından zor durumda olsa da pes etmeyerek harekete geçti.

        Osman Bey, daha önceden görevlendirdiği Konur Alp'in ele geçirdiği gizli geçitlerin yerlerini gösteren haritalarla Köprühisar'a sızarak Bizans askerlerini etkisiz hale getirdi. Köprühisar Tekfuru Petrus'u savunmasız yakalayan Osman Bey tekfurun cezasını tek hamlede kesti ve "Asın her yere Kayı'nın şanlı sancağını! Deyin herkese Köprühisar'ın Türkün mülkü olduğunu! Deyin zalimlere, Osman Bey'in onlar için geldiğini!" diyerek Köprühisar'ı yeniden Türk'ün yurdu yaptı.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Alplar gayrı fethe yürüyeceğiz! Hedefimiz Koyunhisar’dır!”
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