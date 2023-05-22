Güzide kızı için endişeli! Aldatmak 32. bölüm fragmanı yayınlandı: “Eve kapatacak biliyorum”

Tarık kızının durumunu kullanarak Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tarık'ın sürekli Güzide'nin etrafında olması Sezai'yi rahatsız etti ancak Güzide için durumu anlayışla karşıladı ve onun yine en büyük destekçisi oldu.