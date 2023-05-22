Güzide kızı için endişeli! Aldatmak 32. bölüm fragmanı yayınlandı: “Eve kapatacak biliyorum”

Aldatmak'ın merakla beklenen 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Güzide'nin "Eve kapatacak biliyorum" sözleri fragmana damga vurdu.
31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Oylum'un bir anda ortadan kaybolup Behram'la evleneceğim diye mesaj atması Güzide'yi çılgına çevirdi. Havaalanının ortasında kalan Güzide, Behram'ın Oylum'u zorla kaçırdığını düşünerek kızını bulmak için harekete geçti. Apar topar İstanbul'a gelen Mualla, ikiliyi bulmak için herkesi seferber etti.
Tarık kızının durumunu kullanarak Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tarık'ın sürekli Güzide'nin etrafında olması Sezai'yi rahatsız etti ancak Güzide için durumu anlayışla karşıladı ve onun yine en büyük destekçisi oldu.
Ne olursa olsun aşkından vazgeçmeyen Ozan, Zeliş'le birlikte çıktıkları iş seyahatinde duygularını gösterebildi. Zeliş her ne kadar Ozan'dan uzak durmaya çalışsa da sonunda Ozan'ın söylediklerine ikna oldu ve ikili arasında buzlar eridi.