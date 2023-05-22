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    • 22.05.2023 22:28
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    • 22.05.2023 22:28
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    Güzide kızı için endişeli! Aldatmak 32. bölüm fragmanı yayınlandı: “Eve kapatacak biliyorum”

    Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal’ın yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Behram’la evlenen Oylum için endişe eden Güzide’nin “Eve kapatacak biliyorum” sözleri fragmana damga vurdu. İşte Aldatmak 32. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Eve kapatacak biliyorum”

    Aldatmak'ın merakla beklenen 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Güzide'nin "Eve kapatacak biliyorum" sözleri fragmana damga vurdu.

    31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Oylum'un bir anda ortadan kaybolup Behram'la evleneceğim diye mesaj atması Güzide'yi çılgına çevirdi. Havaalanının ortasında kalan Güzide, Behram'ın Oylum'u zorla kaçırdığını düşünerek kızını bulmak için harekete geçti. Apar topar İstanbul'a gelen Mualla, ikiliyi bulmak için herkesi seferber etti.

    Tarık kızının durumunu kullanarak Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tarık'ın sürekli Güzide'nin etrafında olması Sezai'yi rahatsız etti ancak Güzide için durumu anlayışla karşıladı ve onun yine en büyük destekçisi oldu.

    Ne olursa olsun aşkından vazgeçmeyen Ozan, Zeliş'le birlikte çıktıkları iş seyahatinde duygularını gösterebildi. Zeliş her ne kadar Ozan'dan uzak durmaya çalışsa da sonunda Ozan'ın söylediklerine ikna oldu ve ikili arasında buzlar eridi.

        Oylum ve Behram'ın düğün hazırlıkları tüm hızıyla sürerken diğer tarafta Tolga da Selin'in ailesiyle tanışarak geleceğe dair büyük bir adım attı. Tolga, babasının tüm uyarılarına ve Selin'e karşı duygularında samimi olmamasına rağmen gerçekleri itiraf edemedi.

        Behram ve Oylum'un yerini öğrenen Mualla hemen Güzide'ye haber verdi. Güzide polislerle birlikte Oylum'un yanına gittiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

        Aldatmak, her Perşembe saat 20.00'de atv'de!
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        Sinan Oğan kararını açıkladı
        Haberler Televizyon Güzide kızı için endişeli! Aldatmak 32. bölüm fragmanı yayınlandı: “Eve kapatacak biliyorum”
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