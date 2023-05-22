Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 22.05.2023 23:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2023 01:43
    ABONE OL

    Gülayşe’nin zor kararı! Ateş Kuşları 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Kandan ailem mi, candan ailem mi?"

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Ateş Kuşları’nın 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkara fragmana Gülayşe’nin "Kandan ailem mi, candan ailem mi?" sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları 17. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Kandan ailem mi, candan ailem mi?

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları'nın 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Gülayşe'nin "Kandan ailem mi, candan ailem mi?" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 16. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Gülayşe ve Nizam'ın yıllar sonra kavuşması bölüme damgasını vurdu.

    ATEŞ KUŞLARI'NDA DÜĞÜMLER ÇÖZÜLDÜ!
    Barbaros; Nizam Eyüboğlu'na Lara'nın 23 yıl önce Çatal denen bir adama satıldığını, kendilerine Köksüzler diyen 5 sokak çocuğunun Lara'yı çöpten alıp büyüttüğünü, o gece Lara'yı çöpe bırakan arabanın Nermin'e ait olduğunu ancak Nermin'in bıçaklanarak öldürüldüğünü ve kendi annesi Şirin'in de işin içinde olduğunu söyledi.

    Lara'yı çöpe atan kişinin Nazmiye olduğunu ve Lara'nın, öz kardeşi Menderes tarafından Çatal'a satıldığını öğrenen Nizam, fenalık geçirdi. Aynı zamanda annesinin ve babasının işlediği suçu Zıpkın'dan öğrenen Hüma ise şoke oldu.

        Barbaros henüz 8 yaşındayken verdiği sözü tutarak Nizam Eyüboğlu'nu 23 yıldır hasretini çektiği kızı Gülayşe'ye kavuşturdu. Duaları kabul olan Nizam, sonunda kızına kavuştu. Nizam, Gülayşe'yi ilk gördüğü an "Kurban olduğum Allah'ım! Bu nasıl benzemek?!" diyerek, Gülayşe'nin annesi Bahar'a çok benzediğini vurguladı. Özlemle ve şaşkınlıkla birbirlerine sarılan baba kız, seyirciye duygu dolu anlar yaşattı.

        Gülayşe, babasıyla Eyüboğlu Konağına mı gidecek yoksa Ateş Kuşları'yla beraber Mola Yeri'nde mi kalacak?

        Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        HDPKK’dan Kılıçdaroğlu’na destek mesajı!
        Haberler Televizyon Gülayşe’nin zor kararı! Ateş Kuşları 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Kandan ailem mi, candan ailem mi?"
            loading
            SON DAKİKA