Gülayşe’nin zor kararı! Ateş Kuşları 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Kandan ailem mi, candan ailem mi?"

ATEŞ KUŞLARI'NDA DÜĞÜMLER ÇÖZÜLDÜ!

Barbaros; Nizam Eyüboğlu'na Lara'nın 23 yıl önce Çatal denen bir adama satıldığını, kendilerine Köksüzler diyen 5 sokak çocuğunun Lara'yı çöpten alıp büyüttüğünü, o gece Lara'yı çöpe bırakan arabanın Nermin'e ait olduğunu ancak Nermin'in bıçaklanarak öldürüldüğünü ve kendi annesi Şirin'in de işin içinde olduğunu söyledi.