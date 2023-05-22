Gülayşe’nin zor kararı! Ateş Kuşları 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Kandan ailem mi, candan ailem mi?"

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Ateş Kuşları'nın 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Gülayşe'nin "Kandan ailem mi, candan ailem mi?" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 16. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Gülayşe ve Nizam'ın yıllar sonra kavuşması bölüme damgasını vurdu.
ATEŞ KUŞLARI'NDA DÜĞÜMLER ÇÖZÜLDÜ!
Barbaros; Nizam Eyüboğlu'na Lara'nın 23 yıl önce Çatal denen bir adama satıldığını, kendilerine Köksüzler diyen 5 sokak çocuğunun Lara'yı çöpten alıp büyüttüğünü, o gece Lara'yı çöpe bırakan arabanın Nermin'e ait olduğunu ancak Nermin'in bıçaklanarak öldürüldüğünü ve kendi annesi Şirin'in de işin içinde olduğunu söyledi.
Lara'yı çöpe atan kişinin Nazmiye olduğunu ve Lara'nın, öz kardeşi Menderes tarafından Çatal'a satıldığını öğrenen Nizam, fenalık geçirdi. Aynı zamanda annesinin ve babasının işlediği suçu Zıpkın'dan öğrenen Hüma ise şoke oldu.