Osman Bey’in hedefi Koyunhisar! Kuruluş Osman 127. bölüme dair detaylar ortaya çıktı! İşte ipuçları...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın 127. bölüme dair detaylar ortaya çıktı.
OSMAN BEY, TEKFUR VALENS'E NASIL KARŞILIK VERECEK?
Tekfur Valens büyük bir ordu toplamaktadır. Osman Bey, Ak Sakallılar'la istişare ederek Tekfur Valens'in yeni oyununu değerlendirir. Osman Bey için artık av vaktidir! Osman Bey, evlatları ve alpları Tekfur Valens'in oyununa nasıl karşılık verecektir?
OSMAN BEY'İN HEDEFİ KOYUNHİSAR!
Osman Bey, Tekfur'un gelmekte olan ordusuna aldırış etmeden yeni hedefini koyar. Hedef artık Koyunhisar'dır. Osman Bey, Koyunhisar'ı almak için nasıl bir hamle yapacaktır?