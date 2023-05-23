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    • 23.05.2023 19:30
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    • 23.05.2023 19:30
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    Osman Bey’in hedefi Koyunhisar! Kuruluş Osman 127. bölüme dair detaylar ortaya çıktı! İşte ipuçları...

    ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 24 Mayıs Çarşamba akşamı 20:00’de yayınlanacak olan 127. bölümünde Osman Bey ve Bursa Tekfur Valens arasındaki çekişme artarken, Hatunlar ise İsmihan Sultan’ın peşine düşerler. İşte yeni bölümden ipuçları...

    takvim.com.tr
    Osman Bey’in hedefi Koyunhisar!

    Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın 127. bölüme dair detaylar ortaya çıktı.

    OSMAN BEY, TEKFUR VALENS'E NASIL KARŞILIK VERECEK?
    Tekfur Valens büyük bir ordu toplamaktadır. Osman Bey, Ak Sakallılar'la istişare ederek Tekfur Valens'in yeni oyununu değerlendirir. Osman Bey için artık av vaktidir! Osman Bey, evlatları ve alpları Tekfur Valens'in oyununa nasıl karşılık verecektir?

    OSMAN BEY'İN HEDEFİ KOYUNHİSAR!
    Osman Bey, Tekfur'un gelmekte olan ordusuna aldırış etmeden yeni hedefini koyar. Hedef artık Koyunhisar'dır. Osman Bey, Koyunhisar'ı almak için nasıl bir hamle yapacaktır?

        ALÇİÇEK HATUN'UN AKIBETİ NE OLACAK?
        İsmihan Sultan ve Sultan Alaeddin kaçtıkları yerde intikam alma peşindedirler. İsmihan Sultan, Bengi'den intikam almak için Alçiçek'i kurban etme peşindedir. Pusuya düşen Alçiçek'in akıbeti ne olacaktır?

        HATUNLARIN İSMİHAN SULTAN'A KARŞI OYUNU!
        Hatunlar, İsmihan Sultan'ı yakalamak için bir oyun içine girmişlerdir. İsmihan Sultan'ı ele geçirmek için yaptıkları oyun neye mâl olacaktır? İsmihan Sultan, Alçiçek'in öldüğünü söyler. Alçiçek gerçekten ölmüş müdür?

        ESRİGÜN HATUN'UN YENİŞEHİR VAZİFESİ!
        Esrigün Hatun, Yenişehir'e bomba gibi düşer. Uçların dağılan şirazesini toplayacaktır. İsmihan Sultan ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nereye varacaktır?

            OSMAN BEY VE EVLATLARI KURTULABİLECEK Mİ?
            Osman Bey ve evlatları Tekfur Valens'le yapılan çarpışmada büyük bir tuzağa düşerler. Bu kurtulabilecekler midir?

            Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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            Haberler Televizyon Osman Bey’in hedefi Koyunhisar! Kuruluş Osman 127. bölüme dair detaylar ortaya çıktı! İşte ipuçları...
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