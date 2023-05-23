Osman Bey’in hedefi Koyunhisar! Kuruluş Osman 127. bölüme dair detaylar ortaya çıktı! İşte ipuçları...

OSMAN BEY, TEKFUR VALENS'E NASIL KARŞILIK VERECEK?

Tekfur Valens büyük bir ordu toplamaktadır. Osman Bey, Ak Sakallılar'la istişare ederek Tekfur Valens'in yeni oyununu değerlendirir. Osman Bey için artık av vaktidir! Osman Bey, evlatları ve alpları Tekfur Valens'in oyununa nasıl karşılık verecektir?