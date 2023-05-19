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    • 19.05.2023 18:54
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    • 19.05.2023 18:54
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    Sude konağa yerleşiyor! Bir Küçük Gün Işığı 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben her şey için özür dilerim!”

    Yapımını NGM’nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif’in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan Bir Küçük Gün Işığı’nın merakla beklenen 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı arttıran fragmana Fırat’ın “Ben her şey için özür dilerim!” sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 35. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...

    takvim.com.tr
    “Ben her şey için özür dilerim!”

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı'nın merakla beklenen 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragman nefes keserken yeni bölüme dair detaylar da ortaya çıktı.

    35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Fırat, Sude'nin Elif'e gitmesine sinir olur. Sude'nin konaktan gitmesini ister ama Sude bu sırada fenalaşır. Fırat ve Ayten, Sude'yi hastaneye götürürler ve hamileliğin riskli olduğunu öğrenirler.

    Elif'in de düşündüğü gibi Sude konakta kalacaktır artık. Elif, Güneş'in, Ayten'in etkisinde kaldığını anlar. Fırat'a boşanma işlemlerini başlatacağını ve Güneş ikna olunca da konaktan gideceğini söyler.

    Dila, Sinan'ın oğlu için tuttuğu bakıcıya kafayı takar. Kadının Sinan'dan hoşlandığını düşünmeye başlar. Sude eve yerleşir ve hamileliğini Elif'in gözüne sokarak yaşamaya başlar. Elif'in, Güneş için konakta kaldığını anlayınca Güneş'le konuşur.

        Konaktan ayrılırlarsa Elif'in daha mutlu olacağını söyleyerek çocuğu doldurur. Bakıcı, Sinan'a, Dila'yla ilgili gerçeği açıklar. Sinan, Dila ile yüzleşir. Dila için artık tek bir hedef vardır. Mutluluğunu çalan bakıcıdan intikamını almak…

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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        Haberler Televizyon Sude konağa yerleşiyor! Bir Küçük Gün Işığı 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben her şey için özür dilerim!”
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