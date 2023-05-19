Sude konağa yerleşiyor! Bir Küçük Gün Işığı 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben her şey için özür dilerim!”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı'nın merakla beklenen 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragman nefes keserken yeni bölüme dair detaylar da ortaya çıktı.

35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fırat, Sude'nin Elif'e gitmesine sinir olur. Sude'nin konaktan gitmesini ister ama Sude bu sırada fenalaşır. Fırat ve Ayten, Sude'yi hastaneye götürürler ve hamileliğin riskli olduğunu öğrenirler.